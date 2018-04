Mecânico atropelado por Raikkonen passa bem após cirurgia na perna fraturada

O mecânico da Ferrari Francesco Cigarini, atropelado por Kimi Raikkonen durante o GP do Barein no último domingo, passa bem depois de cirurgia bem sucedida para corrigir as fraturas na tíbia e fíbula da perna esquerda. Cigarini postou uma foto nas redes sociais e fez sinal de positivo. O mecânico disse estar bem.





- Cirurgia ok. Tenho de agradecer todo mundo que se preocupou comigo. Nada mais, apenas um muito obrigado. Abraços! - escreveu Cigarini, que foi operado no hospital BDF da capital barenita Manama.





Na 36ª volta do GP do Barein, Kimi Raikkonen entrou para o segundo pit stop mas a luz verde que libera o piloto para voltar à pista foi acionada equivocadamente, porque Cigarini e outro mecânico ainda tentavam retirar a roda traseira esquerda.





Confira em detalhe o acidente no pit stop da Ferrari





Autorizado a sair, Raikkonen arrancou e passou com a roda por cima da perna esquerda de Cigarini. Como a roda não havia saído e os outros três pneus trocados eram supermacios, diferentes do macio que tinha ficado preso, Kimi foi orientado a parar e abandonar a prova.





Cigarini foi atendido imediatamente e levado para o hospital BDF para a cirurgia. Ainda não há previsão de alta para o mecânico da Ferrari.





