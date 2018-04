Monaco promete devolução do dinheiro a torcedores que foram ao 7 a 1 para o PSG

A derrota por 7 a 1 sofrida para o PSG certamente não será esquecida tão cedo pelos torcedores do Monaco. Mas o clube anunciou uma tentativa de amenizar a situação: prometeu devolver o dinheiro de todos os seus torcedores que estiveram presentes no Parque dos Príncipes no último domingo.





"O AS Monaco tomou a decisão de reembolsar os torcedores vermelho-e-brancos presentes no setor visitante hoje à noite. Os detalhes serão comunicados no início da semana."





Os donos da casa confirmaram o título francês em Paris na 33ª rodada do campeonato. O Monaco ocupa a vice-liderança com 70 pontos, quatro a mais que Lyon e Olympique de Marselha. A briga nas últimas rodadas fica por conta das vagas na próxima Liga dos Campeões - o quarto colocado fica com a Liga Europa.





Globo Esporte