Nadal não garante participação contra a Alemanha: "Estou aqui para tentar"

De volta à equipe da Espanha na Copa Davis, Rafael Nadal não garantiu sua participação no confronto diante da Alemanha neste próximo fim de semana, na Plaza de Toros, em Valencia. O atual número 1 do mundo se recupera de duas lesões no mesmo lugar - em tendão que liga a coxa e o quadril - e não atua desde o Aberto da Austrália, em janeiro, apesar de estar treinando normalmente. Em entrevista à rádio "Onda Cero", ele afirmou que quer jogar, mas não garantiu que vai jogar o confronto.





- (Estou) com vontade, basicamente. Fisicamente, espero que eu possa responder. Desde o ano passado, em Xangai, já são 5 meses que foram um pouco complicados. Não pude terminar nenhum torneio. Em Xangai, estive com problema no joelho. Assim foi também em Paris, que tive que me retirar, como no ATP Finals, em Londres, e não terminei bem. Me recuperei do joelho, estava jogando bem na Austrália, nas quartas de final, mas tive uma lesão entre a coxa e o ilíaco (osso que liga o quadril à coxa). Estou com vontade de jogar porque estou esses meses jogar e estou aqui para tentar - disse Nadal.





Nesta última segunda-feira, Nadal reassumiu o posto de número 1 do mundo mesmo sem jogar desde janeiro por conta das campanhas de Roger Federer em Indian Wells e Miami. No entanto, o espanhol garantiu que não acompanha subidas ou descidas no ranking e estava focado apenas em sua recuperação física.





- Fiquei sabendo (do número 1) porque me disseram, eu não sabia. Tinha a vontade de terminar o ano passado como número 1, mas depois de dois meses sem jogar... Eu, sinceramente, desconecto um pouco do ranking, dos pontos, de todas essas coisas. Fiquei sabendo porque me disseram. Tento não pensar muito em como vão as coisas porque cada semana que está parado, ainda que volte a ser número 1, são pontos que perde, que deixa de somar. As chances de ser número 1 tendo perdido praticamente três meses do ano são mais complicadas.





Espanha e Alemanha se enfrentam a partir de sexta-feira pelas quartas de final da Copa Davis na Plaza de Toros, em Valencia.





Globo Esporte