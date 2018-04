Napoli vence, Juve tropeça, e reta final do Italiano tem disputa aberta pelo título

(Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)









A reta final do Campeonato Italiano promete pegar fogo. Nesta quarta-feira, o Napoli recebeu a Udinese, venceu por 4 a 2 de virada e contou com o tropeço da Juventus no Crotone, empate em 1 a 1, para seguir com chances de conquistar o título nacional e evitar o heptacampeonato da Velha Senhora, rival justamente dos napolitanos na próxima rodada.





Com a vitória em casa neste domingo, o Napoli soma 81 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Italiano. Porém, agora com quatro pontos a menos do que a Juventus faltando cinco rodadas. No próximo domingo, Turim será palco do duelo entre Juve e Napoli, que pode deixar a briga pelo título ainda mais acirrada.





Se vencer a Juventus neste domingo, o Napoli consegue diminuir a diferença para apenas um ponto. Nas últimas quatro rodadas, a equipe terá pela frente Fiorentina, Torino, Sampdoria e Crotone. A Velha Senhora, que briga pelo heptacampeonato, depois dos napolitanos enfrentará Inter, Bologna, Roma e Hellas Verona.





Mesmo jogando em casa e com o apoio da torcida, o Napoli viu Jankto abrir o placar para a Udinese no primeiro tempo, aos 41 minutos. Em seguida, Insigne deixou tudo igual. Ingelsson aumentou o drama dos napolitanos e fez 2 a 1 para o time visitante. Mas a equipe comandada por Maurizio Sarri se encontrou em campo, virou e garantiu a vitória após os gols de Albiol, Milik e Tonelli.





A Juve jogou fora de casa, ainda sim era considerada favorita para vencer o Crotone. Abriu o placar com Alex Sandro, que aproveitou assistência de Douglas Costa. Mas não soube segurar o placar e levou o gol quando Simy acertou uma meia bicicleta, marcou um golaço e garantiu o empate para o time anfitrião, que luta contra o rebaixamento.





Outro jogo que merece destaque na rodada é a vitória por 4 a 3 da Lazio sobre a Fiorentina. O meia brasileiro Felipe Anderson deixou sua marca no duelo para o time da capital, que agora soma 64 pontos na terceira colocação do Campeonato Italiano. Cada vez mais perto da classificação para a Liga dos Campeões.





Globo Esporte