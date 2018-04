No estouro, LeBron faz cesta da vitória, e Cleveland abre 3 a 2 na série

(Foto: Gregory Shamus/Getty Images)









O cara decide. Em noite inspirada e decisiva de LeBron, o Cleveland bateu os Pacers por 98 a 95, nesta quarta-feira (25), em casa. O The King deu toco em Oladipo com apenas três segundos no relógio e depois matou bola de três no estouro para conquistar a vitória. Com o resultado positivo no jogo cinco da série de primeiro round dos playoffs da NBA, a liga de basquete americana, os Cavaliers agora tem 3 a 2 no confronto e podem conseguir a classificação já no próximo duelo.





Além dos 44 pontos, 10 rebotes e oito assistências de LeBron, Kevin Love anotou um duplo-duplo para os Cavaliers com 11 pontos e 10 rebotes. Outro destaque da equipe vitoriosa é Korver, com 19 pontos. Já pelo lado dos Pacers, Oladipo conseguiu duplo-duplo com 12 pontos 12 rebotes, e Sabonis teve ótima partida, dominando o garrafão e sendo autor de 22 pontos, sua melhor marca em playoffs.





Na sequência da série, a disputa voltará para Indiana. Na sexta-feira (27), Cavs e Pacers se enfrentam na Bankers Life Fieldhouse. Caso a vitória não seja do time de LeBron, o confronto decisivo será em Cleveland, no domingo (29).





Os Cavs não iniciaram o confronto muito inspirados. Sem conseguir cestas fáceis, a equipe de Clevelad errava alguns arremessos e dava oportunidades de contra-ataques aos Pacers, que chegaram a abrir 13 a 7 na primeira metade do período. Com nove bolas de três tentadas e apenas uma convertida, o time da casa sofria para atacar. Enquanto isso, Indiana saia no contra-ataque e anotava seus pontos. A vantagem chegou a ser de 10 pontos, mas nos últimos dois minutos do quarto, LeBron fez a diferença e diminuiu a diferença: 25 a 23 para os Pacers.





O segundo quarto começou recheado de jogadores vindos do banco dos dois lados da quadra. Com os principais atletas do lado de fora, as equipes trocaram pontos e ninguém conseguia se desgarrar no placar. Contudo, os problemas do primeiro quarto dos Cavs voltaram. O time de LeBron tinha sérias dificuldades para conseguir bons chutes e recorria sempre ao astro para que ele resolvesse, o que não acontecia em todos os lances. Dessa forma, Indiana voltou a abrir boa diferença. Com Sabonis muito bem no período, Os Pacers foram para o intervalo vencendo por 56 a 49.





Só uma equipe voltou dos vestiários. Enquanto os Pacers estavam apáticos, os Cavs soltavam faísca em quadra no terceiro período. Em corrida de nove a zero, Cleveland virou o jogo com menos de quatro minutos jogados. Com LeBron James chamando a responsabilidade, Kevin Love dominante nos rebotes e Calderon vibrante, o time da casa abriu 11 pontos de vantagem. Em bola de três no estouro de Stephenson, os Pacers diminuíram um pouco o prejuízo, e dessa forma os Cavaliers foram para o período final com oito pontos na frente.





Nos dez minutos decisivos, Sabonis voltou a fazer a diferença para os Pacers. O pivô deu bastante trabalho à defesa dos Cavaliers e conseguiu somar pontos importantes. Com a vantagem dos Cavs na casa dos seis pontos, as equipes trocaram pontos por alguns minutos, principalmente na base de lances livres, em jogo bastante faltoso. Na metade final do último período, os Cavaliers erraram seis ataques seguidos, ficando praticamente quatro minutos sem anotar uma bola de quadra.





Dessa forma, os Pacers empataram com Sabonis a 33 segundos do encerramento do jogo. Tendo a bola, LeBron cometeu turnover e a posse retornou para a equipe de Indiana, com 26 segundos no relógio. Neste momento, LeBron mostro mais uma vez porque a coroa é dele. Oladipo gastou o tempo e tentou a cesta com apenas três segundos para o fim, quando foi pregado pelo The King em toco espetacular. Na sequência, o astro dos Cavs matou bola de três no estouro do cronômetro para dar a vitória para seu time e também a liderança na série.





(4º) Cleveland Cavaliers 3 x 2 Indiana Pacers (5º)





Jogo 1 - 15/4 - Cavaliers 80 x 98 Pacers

Jogo 2 - 18/4 - Cavaliers 100 x 97 Pacers

Jogo 3 - 20/4 - Pacers 92 x 90 Cavaliers

Jogo 4 - 22/4 - Pacers 100 x 104 Cavaliers

Jogo 5 - 25/4 - Cavaliers 98 x 95 Pacers,

Jogo 6 - 27/4 - Pacers x Cavaliers, a confirmar

Jogo 7 - 29/4 - Cavaliers x Pacers, a confirmar (se necessário)





Globo Esporte