Oeste vence São Bernardo de novo e está de volta à Série A1 do Paulista

O Rubrão voltou! Jogando em São Bernardo do Campo, nesta terça-feira, o Rubrão soube entrar em campo com sua vitória no primeiro jogo embaixo do braço e, com tranquilidade, foi matando o confronto diante do São Bernardo aos poucos. No fim, com o placar de 3 a 2 no segundo jogo, e 5 a 3 no agregado, o time de Barueri está de volta à elite do futebol paulista após dois anos na Série A2.





A vantagem conquistada na primeira partida foi aliada do Oeste nos primeiros 45 minutos. O time entrou em campo mais tranquilo e centrado, o que levou o Rubrão ao gol anotado por Raphael Luz, ainda no começo, ampliando mais a gordura para o time de Barueri. Do outro lado, o Bernô era desorganizado e quase não ameaçou, deixando até espaços para o contra-ataque e fazendo o goleiro William Menezes trabalhar pouco.





Na segunda etapa, o São Bernardo promoveu alterações e tentou parti para cima, descontando para 2 a 1. O problema é que o time do ABC Paulista parou na marcação do Rubrão, perdendo as chances de atacar e vendo Bruno Lopes dar sua terceira assistência do jogo, desta vez para Pedrinho, que praticamente matou o jogo. Nos acréscimos, Rodrigo Celeste descontou para o time da casa, nada que impedisse a festa do Oeste, integrante do Paulistão 2019.





Superior nos dois jogos, o Oeste soube lidar com a vantagem conquistada nos primeiros 90 minutos da decisão e entrou em campo centrado, focado e sem dar espaços para o adversário. Já o São Bernardo se mostrou desorganizado e nervoso, perdendo cada vez mais as chances de retornar à elite ao dar espaços para o time de Barueri jogar na velocidade, uma de suas principais armas.





O Oeste conquista, além do acesso ao Paulistão 2019, uma vaga na decisão da Série A2 diante de Guarani ou XV de Piracicaba, que se enfrentam nesta quarta-feira. O primeiro jogo terminou em 0 a 0. O Campeão da A2 também joga a Copa do Brasil no ano que vem.





Globo Esporte