Presidente decide suspender jogadores do Sporting após ser criticado por atletas

A derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, nesta quinta-feira, gerou uma crise no Sporting. Após a partida na capital espanhola pela Liga Europa, o presidente do clube, Bruno de Carvalho atacou o desempenho do time. Nesta sexta, pelo menos 18 atletas, como os capitães Rui Patrício e William Carvalho, jogadores da seleção portuguesa, publicaram um texto em suas redes sociais para rebater as críticas do dirigente. Que reagiu fortemente, anunciando que os autores do texto estão suspensos.





Em um texto publicado na internet, o presidente chamou os jogadores de "meninos mimados".





- Meninos amuados, então vamos resolver... No Sporting CP não se vive na República das Bananas. Todos os atletas que escreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do clube. Já estou farto de atitudes de miúdos (meninos) mimados que não respeitam nada nem ninguém, como por exemplo os adeptos relativos aos quais já ouvi comentários do mais baixo possível. Estas crianças mimadas julgam que vão longe, mas desta vez a minha paciência esgotou-se para quem acha que está acima do clube e de qualquer critica. Começam com "Somos Sporting" e que não existe um eu mas um nós, sendo que isso não passa de mera fantasia pois na realidade não o são. São profissionais rotativos e que o que lhes interessa não é o eu ou o nós. Só lhe interessa o eles.





Nesta sexta-feira, atletas do clube português divulgaram um texto em suas redes sociais, lamentando "a ausência de apoio daquele que deveria ser o nosso líder". A mensagem foi divulgada na internet por Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro. Rafael Leão, Doumbia, Wendel e Coentrão divulgaram o texto após a reação do presidente.





- Em nome de todo o plantel do Sporting, espelhamos neste texto o nosso desagrado por vir a público as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem (quinta), no qual obtivemos um resultado que não queríamos. A ausência de apoio, neste momento, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo - escreveram.





Após a partida em Madri, pelas quartas de final da Liga Europa, o presidente do Sporting criticou duramente o time. E citou nominalmente o zagueiro uruguaio Coates, que falhou logo aos 23 segundos de jogo, ao tentar cruzar uma bola na frente da área. Diego Costa interceptou o passe e tocou para Koke, livre, abrir o placar.





Em terceiro lugar no Campeonato Português, a equipe volta a campo no domingo, quando recebe o Paços de Ferreira no estádio José Alvalade, pela 29ª rodada da competição.





O comunicado publicado por jogadores do Sporting





- Somos Sporting Clube de Portugal, em nome do plantel, somos a informar o seguinte... Suamos, lutamos e honramos sempre a camisola que vestimos. Não somos perfeitos e não acreditamos em jogadores perfeitos, porque queremos sempre evoluir!





Não existem jogadores nem equipas perfeitas, mas quando as coisas não correm como queremos, sabemos assumir as nossas responsabilidades. Todos nós temos de o fazer!





Quando vencemos, empatamos ou perdemos… sim… porque no futebol estes são os resultados possíveis, a responsabilidade é sempre de todos! Somos uma equipa! Somos um grupo unido de um grande clube onde o respeito é uma das bases necessárias a essa união. Não podemos pensar apenas no “Eu”, mas sim “Nós” e sempre na equipa, porque só assim poderemos vencer.





No nosso clube, nas seleções nacionais que representamos, sempre damos e continuaremos a dar o nosso melhor, porque o querer é uma constante. Somos profissionais, somos humanos! A nossa integridade e o nosso compromisso são sagrados! Esforço, dedicação, devoção e glória sempre! Damos o máximo pelo Sporting Clube de Portugal, damos o máximo por nós próprios enquanto equipe, individualmente enquanto atletas. Lutamos pelo nosso Clube, pelos nossos adeptos e por nós, sempre!





Não há outra forma séria de estar no futebol profissional que não seja esta…





Por esta razão, em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado, por vir a público as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem (quinta), no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio, neste momento…, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo.





Saibamos ver que, por maiores que sejam as dificuldades, ainda há muito para disputar. Temos uma reta final em várias competições e vamos, haja o que houver, unidos e coesos, dar o máximo pelo Sporting Clube de Portugal.





Somos Sporting Clube de Portugal.





