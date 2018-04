Presidente do Santos confirma troca de Zeca por Sasha com o Inter

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O presidente do Santos, José Carlos Peres, anunciou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva na Vila Belmiro, que fechou com o Inter a troca do lateral-esquerdo Zeca pelo atacante Eduardo Sasha. A negociação vinha se arrastando há semanas. Segundo o dirigente, cada clube mantém 50% dos direitos econômicos do atleta cedido.





– Hoje nós fechamos de vez a troca do Zeca com o Sasha – disse Peres.





Zeca estava em litígio com o Santos desde o ano passado, quando foi à Justiça pedir a rescisão do contrato por supostos atrasos no recolhimento do fundo de garantia. Ele conseguiu uma liminar quando o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), no fim do ano passado. O imbróglio acendeu o interesse de muitos clubes, inclusive o Inter, no lateral.





Como Eduardo Sasha, emprestado pelo clube gaúcho ao Peixe, começou a se destacar, surgiu a possibilidade de envolvê-lo na negociação. O Santos queria um vínculo mais longo com o atacante. Sasha é titular e artilheiro do Santos na temporada.





A situação avançou quando Zeca retirou a ação que movia contra o Santos. Foi o último passo para o negócio ser concluído.





– A negociação foi benéfica para o Santos e para o Internacional. O Sasha já está jogando com a gente, tem correspondido. O Zeca é um grande jogador, foi campeão olímpico, teve uma indisposição com a gestão anterior e ficou meses sem jogar. Permanecemos com 50% dos direitos do Zeca e o Inter com 50% do Sasha. Foi uma ginástica para fechar essa contratação – completou Peres.