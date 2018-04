Quartas de final da Libertadores de Futsal será nesta quinta-feira, 26

Os confrontos das quartas de final Libertadores de Futsal foram definidos após o término da primeira fase. Nesta quinta-feira, 26, quatro jogos definem quem seguirá na briga pelo título da maior competição do continente.





Agora, é tudo ou nada. O vencedor de cada partida avança para as semifinais. O empate leva a partida para a prorrogação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.





Confira os confrontos das quartas de final:





14h – Cerro Porteño (PAR) x Leones de Nariño (COL)





16h – Joinville (BRA) x Caracas (VEN)





18h – Magnus (BRA) x Boca Juniors (ARG)





20h – Carlos Barbosa (BRA) x Nacional (URU)





Venda de ingressos





Os ingressos estão sendo vendidos pelo site minhaentrada.com.br, no Supermercado Santa Clara, Lancheria Original e 442 Football Pub. Também há pontos de venda em Caxias do Sul, Porto Alegre, Bento Gonçalves e Farroupilha (confira abaixo). O valor da entrada para as quartas de final será de R$ 20,00.





Meia-entrada – *INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE)





* Crianças de até 4 anos não pagam. ** jovens de 5 a 11 pagam meia entrada.





PONTOS DE VENDA





CARLOS BARBOSA:





SUPERMERCADO SANTA CLARA – Rua Júlio de Castilhos, 01





LANCHERIA ORIGINAL – Rua Eliza Tramontina, 123





442 FOOTBALL PUB – Rua Assis Brasil, 77





CAXIAS DO SUL:





BRISA ESPORTES – Rua Os 18 do Forte 1471 e Av. Júlio de Castilhos, 2665





BENTO GONÇALVES:

MOVIE ARTE CINEMAS – SHOPPING LAMÉRICA – Rua 13 de Maio, 877





FARROUPILHA:

AKÚSTICA MUSICAL – Rua Independência, 399





PORTO ALEGRE:





LOJAS MULTISOM Bourbon WalLig, Praia de Belas, Iguatemi e Andradas.





PELA INTERNET:





Minha Entrada www.minhaentrada.com.br em até 6x nos cartões Visa, Master e Elo.





Tire suas dúvidas: Fone/Infos/Whats (54) 996557200