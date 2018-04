Roger faz exames no CT para assinar contrato com o Corinthians

Já sem vínculo com o Internacional, o atacante Roger chegou ao CT do Corinthians na manhã desta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato por duas temporadas.





O atacante de 33 anos entrou no CT acompanhado de seus empresários. Ele foi flagrado pelas lentes do repórter cinematográfico Luis Felipe Silveira, da TV Globo.





Em busca de um centroavante desde a saída de Jô para o futebol japonês, Roger teve negociações adiantadas com o Timão no ano passado, mas preferiu a oferta salarial do Internacional. Reserva em Porto Alegre, o centroavante ficou apenas quatro meses no Beira-Rio.





Roger foi envolvido na ida de Lucca para o Colorado, que ficará emprestado até o fim do Campeonato Gaúcho de 2019, meses antes do término do seu vínculo com o Timão.





O jogador deve ser anunciado de forma oficial ainda nesta segunda-feira.





Globo Esporte