Roma condena agressões de torcedores em Liverpool: "Aberrante e vil"

A Roma se manifestou na manhã desta quarta-feira a respeito do comportamento de parte de seus torcedores que foram a Liverpool e se envolveram em briga que terminou com um irlandês de 53 anos ferido gravemente antes do confronto pelas semifinais da Liga dos Campeões - o time inglês venceu por 5 a 2. De acordo com a polícia local, dois italianos, de 25 e 26 anos, foram presos por tentativa de homicídio.





- A Roma condena da maneira mais dura possível o aberrante comportamento de uma minoria restrita de torcedores, envolvidos em confrontos com fãs do Liverpool antes da partida de ontem.





"Envergonharam o clube e a esmagadora maioria dos romanistas que tiveram uma conduta exemplar em Anfield"





- Não há lugar para comportamentos vis assim no mundo do futebol. A Roma ofereceu colaboração ao Liverpool, Uefa e às autoridades. Nossos pensamentos e nossas preces estão voltadas ao torcedor do Liverpool internado no hospital e a sua família.





