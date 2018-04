Roma goleia fora de casa, rouba 3º lugar da Lazio e vai com moral para Champions

Mesmo com um time cheio de reservas, e com a cabeça na semifinal diante do Liverpool pela Liga dos Campeões, a Roma goleou fora de casa o Spal por 3 a 0 neste sábado. Alisson, um dos poucos titulares em campo, praticamente não pegou na bola na partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.





Com o triunfo, a Roma chegou aos 67 pontos e roubou o terceiro lugar da arquirrival Lazio, que tem 34 e joga ainda na rodada. Com 29, o Spal é o 17º.





A Roma abriu o placar aos 32, quando Pellegrini cruzou rasteiro, e Vicari, contra o próprio patrimônio, colocou no fundo da rede. Aos seis do segundo tempo, Nainggolan, com um chute cruzado rasteiro, fez 2 a 0.





Aos 14, o atacante Patrik Schick, de cabeça, fez 3 a 0, anotando seu primeiro gol pela Roma depois de 18 jogos disputados. O jogador de 21 anos chegou da Sampdoria cercado de expectativas, mas, até este sábado, não havia marcado.





