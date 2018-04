Salah marca e bate recorde, mas West Bromwich arranca empate com Liverpool

Mohammed Salah entrou para a história na manhã deste sábado no jogão entre West Bromwich e Liverpool que seu sequência à 36ª rodada do Campeonato Inglês. O egípcio balançou as redes pela sexta partida consecutiva e chegou a 31 gols marcados na Premier League, igualando o recorde que somente três jogadores alcançaram até então. Jogando em casa, no entanto, o West Bromwich foi valente e buscou o empate em 2 a 2 quase nos acréscimos - resultado que alimenta a esperança da equipe de permanecer na primeira divisão da Inglaterra.





Tudo parecia apontar para uma vitória tranquila do Liverpool sobre o lanterna do campeonato. Logo aos quatro minutos, Ings aproveitou a sobra dentro da área depois da cobrança de escanteio para bater firme de perna esquerda e abrir o placar do jogo. Os donos da casa pressionaram até o intervalo e tiveram um bocado de chances, mas nada que alterasse o placar.





De olho no duelo contra a Roma no meio de semana, pelas semifinais da Liga dos Campeões, Jürgen Klopp poupou Roberto Firmino. Mas não Salah: o egípcio tem seus objetivos pessoais, quer atuar, e o time não vê problema algum em jogar para ele. Não foram poucas as tentativas de bola enfiada para o atacante marcar durante toda a partida, mas o gol só saiu aos 27 da segunda etapa. Salah recebeu bom passe de Chamberlain, invadiu a área e bateu com categoria por cima do goleiro Foster.





Esse foi o gol de número 31 de Mohammed Salah nesta edição da Premier League, igualando a marca de Alan Shearer (1995/96, pelo Blackburn Rovers), Cristiano Ronaldo (2007/08, pelo Manchester United) e Luis Suárez (2013/14, pelo Liverpool). Cabe destacar que esses são os goleadores da competição desde que ela passou a ser disputada por 20 clubes, em 1995. O posto de maior artilheiro de todos os tempos também pertence a Alan Shearer, que marcou 34 na temporada (1994/95). Faltam três para Salah alcançá-lo e quatro para ultrapassá-lo, portanto.





A derrota por 2 a 0 rebaixava matematicamente o West Bromwich, que, por isso mesmo, se atirou ao ataque. Sete minutos depois do gol de Salah, a equipe diminuiu com Livermore depois da confusão dentro da área. E, aos 43, saiu o gol salvador: Rondón apareceu na primeira trave e meteu a testa no cruzamento de Brunt para deixar tudo igual.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado, na 36ª rodada. Às 8h30 (de Brasília), o Liverpool recebe o Stoke City no Anfield. Às 11h, é a vez do West Bromwich encarar o Newcastle fora de casa.





Antes disso, no entanto, o Liverpool tem um compromisso importantíssimo pela Liga dos Campeões: os Reds encaram a Roma na terça-feira pelo jogo de ida das semifinais. A bola rola no Anfield às 15h45.





Globo Esporte