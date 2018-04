Segunda rodada do Brasileirão já mexe com os nervos do torcedor

O Campeonato Brasileiro começou e para o deleite dos apaixonados por futebol, as discussões sobre quem será o grande campeão dessa temporada já começaram. Três das equipes apontadas como as favoritas ao caneco – Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro – terão confrontos importantes nesse fim de semana e o BetMais - www.betmais.com -, provedor de dados sobre o comportamento do torcedor brasileiro mostra as opiniões sobre quem sairá vencedor dos duelos.





Fluminense x Cruzeiro – Maracanã | Domingo 16h





O time do técnico Mano Menezes pode vir com algumas peças modificadas por conta do jogo que aconteceu nessa quinta contra o Universidad do Chile, em Santiago. Mesmo assim, por conta da derrota em casa na primeira rodada para o Grêmio, sem dúvida a Raposa não vai querer embalar dois tropeços em sequência, mesmo jogando contra o tricolor carioca no Maracanã.





Nas Laranjeiras é certo desfalque do zagueiro Ibañez, que sofreu um estiramento da coxa esquerda durante a derrota para o Corinthians. As opções do técnico Abel Braga são Frazan e Reginaldo. Para os torcedores que acompanham o BetMais, 36% acreditam na vitória do Flu, 38% no empate e só 25% creem no triunfo do Cruzeiro nesse domingo.





Palmeiras x Internacional – Allianz Parque | Domingo 16h





A vitória sobre o Botafogo trouxe três pontos para casa, mas nem por isso o Palmeiras deixou de ser criticado. O time mostrou cansaço em certo momento da partida e, segundo analistas, correu risco de começar o Brasileirão com derrota. Em meio também a abertura do inquérito no TJD para apurar uma eventual intervenção externa na final do Paulistão, a semana inteira somente para treino e descanso, o que não acontecia há um mês, foi mais do que bem-vinda para o Verdão receber o Internacional nesse domingo.





O Colorado venceu o Bahia na primeira rodada por 2 a 0 e quer aproveitar a boa fase do seu quarteto formado pelo experiente D'Allessandro, Nico Lopez, Patrick e William Pottker. O técnico Odair Hellman tem como dores de cabeça os desfalques de Leandro Damião, Rossi e o goleiro Danilo Fernandes, além do lateral-direito Fabiano, emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano e que não joga por questões contratuais. Nesse cenário, 49% dos torcedores estão colocando muita fé em uma vitória do verdão, contra apenas 17% para o lado do Inter. 34% acredita que a partida terminará empatada.





Grêmio x Atlético-PR – Arena Grêmio – Domingo 16h





O atual Campeão Gaúcho fez bonito na primeira rodada derrotando o Cruzeiro, à principio um concorrente direto ao título brasileiro. Após o empate em 0 a 0 com o Cerro Porteño no Paraguai pela Taça Libertadores da América, o torcedor pode comemorar. Luan está recuperado da fascite plantar no pé esquerdo que o tirou dos jogos contra o Cruzeiro e o Cerro e está confirmado para a partida contra o Atlético-PR pelo Brasileirão.





Já o atual líder do Brasileirão, posição conquistada depois da goleada por 5 a 1 contra o Chapecoense, o time do técnico Fernando Diniz promete jogo duro na Arena Grêmio. Após conquistar ontem a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil empatando em 2 a 2 com São Paulo, a equipe tem ainda mais motivos para acreditar em um resultado positivo: foram quatro vitórias e quatro empates nos últimos oito jogos. Já o torcedor tem seu lado bem escolhido para essa partida, 50% deles acreditam em uma vitória gremista, 33% creem em um empate e apenas 17% em uma vitória do furacão.