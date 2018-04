Segunda rodada encaminha classificações na Copa Libertadores de Futsal

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)

A segunda rodada da Copa Libertadores de Futsal, em Carlos Barbosa, Capital Nacional de Futsal, disputa nesta segunda-feira, 23, foi marcada por cinco jogos (exceto o da ACBF) e com classificações encaminhadas para as quartas de final.





Cerro Porteño 5x1 Caracas





Os paraguaios, atuais vice-campeões da Libertadores de Futsal, derrotaram o Caracas, por 5x3 e conquistaram a segunda vitória na competição. Com o resultado, a equipe garantiu a vaga antecipada para as quartas de final, aguardando a apenas se em primeiro ou em segundo no grupo B.





Ayala, aos quatro minutos, abriu o placar para o Cerro Porteño, com um golaço, no ângulo. Três minutos depois, para grande pressão, Juan Sallas, anotou o segundo dos paraguaios: 2x0. O lance mais perigoso do Caracas, foi de Jimenez, em finalização na trave.





Na etapa final, começou aberta. Torres, com dois minutos diminuiu para o Caracas. Na sequência, Richard Martinez, marcou o 3x1. O jogo ficou morno, só voltando a ter intensidade aos 14min, quando Torres, fez mais um para o Caracas: 3x2. Porém, Juan Sallas, Enrique Martinez acabaram com as esperanças com dois gols para o Cerro Porteño. Nos segundo finais, Nelson Gonzalez, ainda diminuiu para o Caracas: 5x3.

(Foto: Jayne Santos)





Leones de Nariño 4x1 Nacional





O gás dos colombianos do Leones de Nariño não acabou após a estreia, no empate contra o Magnus. Hoje, contra o Nacional, a equipe até saiu atrás, mas teve controle e qualidade para empatar e posteriormente, virar para vencer e garantir a vaga nas quartas de final.





Mendieta, abriu o placar para o Nacional. O Leones pressionou, mas só igualou o placar aos 14min, com Alvear, e virar minutos depois com Stilen Garcia: 2x1. Na etapa final, Kevin Celis e Cristofer Martinez, fecharam o placar para o Leones: 4x1.





Joinville 4x1 Panta Walon





Quem também está nas quartas de final é o Joinville. Os brasileiros passaram sem dificuldades pelo Panta Walon, por 4x1.





No primeiro tempo, Bruninho e Thiaguinho, marcaram e deram vantagem de 2x0, para o Joinville, que não teve nenhum perigo contra o seu gol, defendido por Willian. Na parte final, Gabriel e Genaro, entre 4 e 10 minutos, colocaram 4x0 no placar para o Joinville. O Panta Walon, marcou o gol de honra com Jordi Ribeira.





Boca Juniors 3x0 C.R.E





O Boca Juniors passou uma borracha na derrota para ACBF, na estreia, na noite de domingo, e hoje, jogou bem e passou por cima do C.R.E, da Bolívia, por 3x0, mantendo assim suas esperanças de classificação para as quartas de final.





Com um minuto, Arrieta, em jogada ensaiada de falta, abriu o placar. O segundo foi anotado aos 18min, após passe de Gerarthy, López apareceu livre dentro da área para escorar para as redes dos bolivianos: 2x0.





E no segundo tempo, 4min15s, Andrés Santos, fez toda a jogada e encerrou a mesma com uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro do C.R.E, 3x0.





Magnus 7x1 S.S.Bocca





O susto da estreia quando empatou com o Leones de Nariño, foi jogado longe pelo Magnus, na noite desta segunda-feira, 23. O time brasileiro não teve dificuldades para golear o S.S.Bocca, do Equador por 7x1, resultado que lhe deu a liderança da chave C, pelo saldo de gols.





Na primeira parte, Kevin e Rodrigo, duas vezes e Rocha foram para as redes equatorianas. Na etapa complementar, o show dos brasileiros seguiu dentro de quadra. Kevin, Arthur e Rocha, tornaram o placar em goleada de 7x0. A bravura do S.S.Bocca foi coroada no fim do jogo com gol de Jerson, 7x1.





3ª RODADA – TERÇA-FEIRA, 24





10h: Leones de Nariño x S.S.Bocca – Grupo C





12h: Panta Walon x Caracas Futsal – Grupo B





14h: Boca Juniors x Colo-Colo – Grupo A





16h: Nacional x Magnus – Grupo C





18h: Joinville x Cerro Porteño – Grupo B





20h: ACBF x C.R.E – Grupo A