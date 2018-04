Seleção feminina bate a Argentina por 3 a 1 e estreia na Copa América com vitória

A seleção feminina estreou na Copa América com vitória nesta quinta-feira. O Brasil abriu a competição batendo a Argentina por 2 a 1, em Coquimbo, no Chile. Bia Zaneratto e Cristiane marcaram os gols brasileiros, enquanto Banini diminuiu para as hermanas.





O Brasil abriu o placar no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Bia Zaneratto acertou um belo chute de fora da área para colocar 1 a 0 no placar. A própria Bia perdeu uma chance clara para ampliar no início do segundo tempo: a camisa 16 chegou a driblar a goleira e chutou para fora.





Pouco depois, veio o empate da Argentina. Banini cobrou falta da entrada da área com perfeição, sem chances para Bárbara, e deixou tudo igual. Mas no ataque seguinte o Brasil marcou outra vez. Thaisa sofreu pênalti, e Cristiane bateu com categoria. No último minuto do jogo, Debinha, de cabeça, fechou o placar.





O resultado deixou a Seleção na liderança do Grupo B da competição com três pontos - ganha da Venezuela nos critérios de desempate. O Brasil volta a campo no sábado para enfrentar o Equador, novamente em Coquimbo, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, às 16h45, a Argentina encara a Bolívia.





Globo Esporte