Sette Câmara volta a brilhar na largada e sobe de novo ao pódio na F2, em terceiro

Sérgio Sette Câmara voltou a ter ótima atuação na segunda corrida da temporada 2018 da Fórmula 2, no Barein, e terminou na terceira posição, uma à frente do companheiro de equipe na Carlin Lando Norris. A vitória ficou com o russo Artem Markelov, que assumiu a vice-liderança da tabela, com 30 pontos, nove a menos do que o líder Norris, vencedor da corrida de sábado. Segundo colocado na primeira prova, Sette Câmara é o terceiro na classificação geral da principal categoria de acesso à F1, com 28.





O brasileiro da Carlin voltou a brilhar na largada, ao escapar de carros que ficaram parados à sua frente e subir de sétimo para quarto logo nos primeiros metros. Já Markelov, que no sábado havia sido o terceiro após largar dos boxes, aproveitou um pit stop de Nick de Vries, que liderou as primeiras voltas, para assumir a ponta. O alemão Maximilian Gunther foi o segundo colocado.





O começo da prova foi confuso: Sean Gelael, segundo no grid, e Nicolas Latifi, o 11º, deixaram apagar seus carros na saída para a volta de apresentação. Na largada, Jack Aitken, Santino Ferrucci e George Russell também ficaram parados no grid, e Nick de Vries assumiu a liderança. A exemplo do que aconteceu no sábado, Sette Câmara fez mais uma largada muito boa, pulando de sétimo para quarto, uma posição à frente de Norris.





Na abertura da terceira volta, o inglês ficou lento na pista e deu a impressão de que iria abandonar, mas seu carro voltou a funcionar normalmente em seguida e Norris perdeu apenas uma posição, para Luca Ghiotto. Na quinta passagem, Norris recuperou o quinto lugar, e, mais à frente, Markelov superou Gunther para ficar em segundo.





Surpreendentemente, De Vries entrou nos boxes na décima de 23 voltas para colocar pneus macios, num pit stop incomum para uma corrida de domingo, mais curta do que a de sábado e que por regulamento não tem a obrigatoriedade de uma troca. O holandês caiu da liderança para o 13º lugar, enquanto Markelov assumiu a ponta, seguido por Gunther, Sette Câmara e Norris.





A aposta de Nick de Vries foi ter pneus mais macios e aderentes nas últimas voltas. De fato, o holandês imprimiu um forte ritmo e ganhou posições com ultrapassagens até tranquilas, mas não houve tempo suficiente para chegar nos líderes e De Vries terminou em quinto.





Gunther passou a ter dificuldades com os freios e Sette Câmara se aproximou, trazendo Norris com ele. Na antepenúltima volta, o brasileiro encostou muito no fim da reta dos boxes, mas foi bloqueado pelo alemão e permitiu um forte ataque do companheiro de equipe. No entanto, Sette Câmara neutralizou a pressão de Norris até o fim. A tensa disputa rendeu parabéns aos dois pilotos nas redes sociais: "Fantástico P3 para Sérgio Sette Câmara! E ótimos pontos para Lando Norris P4".





Nas voltas finais, Markelov chegou a perder rendimento devido ao desgaste dos pneus, mas não o suficiente para ser atacado por Gunther. Sem dificuldades, o russo venceu sua primeira corrida na temporada, com dois segundos de vantagem para o alemão, com Sette Câmara garantindo o terceiro lugar, um segundo à frente de Norris.





A próxima rodada dupla da Fórmula 2 será disputada nos dias 28 e 29 de abril, no Azerbaijão.





Globo Esporte