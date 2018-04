Silvana Lima se classifica para as quartas de final em Bells Beach

(Foto: WSL / KELLY CESTARI)









Precisa na escolha de suas ondas, a brasileira Silvana Lima sobreviveu à terceira rodada e se classificou para as quartas de final da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial. Ela ficou em segundo lugar na bateria vencida pela havaiana-gaúcha Tatiana Weston-Webb, que teve a maior nota da competição até o momento, com um 9,23.





Silvana surfou apenas duas ondas na bateria, somando 13,67. Tatiana teve um total de 14,56. A australiana Tyler Wright acabou sendo eliminado com 12,50. A brasileira, agora, terá pela frente a havaiana tricampeã mundial Carissa Moore, que conquistou seu último título em 2015.





No masculino, não houve competição. A etapa está na terceira rodada, com seis brasileiros na disputa. Em duelos de representantes do Brasil, Gabriel Medina vai enfrentar William Cardoso, e Filipe Toledo terá Italo Ferreira pela frente. Adriano de Souza duela com o americano Conner Coffin, e Jesse Mendes encara o australiano Owen Wright.





Globo Esporte