Sorteio define semifinais da Champions com Real x Bayern e Roma x Liverpool

A Uefa definiu os dois confrontos das semifinais da Liga dos Campeões com um sorteio nesta sexta-feira em Nyon, na Suíça. O grande destaque fica por conta do duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid. Campeões em três das últimas quatro edições, os merengues fazem o primeiro jogo na Alemanha e depois decidem na Espanha. A outra vaga na decisão ficará entre Roma e Liverpool, com a primeira partida na Inglaterra e a segunda na Itália.





Os confrontos serão entre o final de abril e início de maio. Liverpool e Roma abrem a semifinal em Anfield em 24 de abril e no dia seguinte Bayern recebe o Real em Munique. Na semana seguinte, os bávaros visitam os merengues em primeiro de maio e ingleses e italianos duelam em Roma no dia 2. A final com os dois vencedores será em 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia.





O cruzamento entre Liverpool e Roma ainda teve uma curiosidade que até levantou suspeita de alguns. Afinal, os italianos abriram nesta quinta, véspera do sorteio, a venda de ingressos para as semifinais... colocando justamente os Reds como rivais. Rapidamente, o erro foi corrigido no site da Roma, mas jornais como o "The Sun" registraram o equívoco, o tornando público. Por conta da coincidência, teve torcedor levantando a suspeita de manipulação.





O duelo será ainda a reedição da final de 1983/84. Essa ocasião foi a última vez que a Roma chegou a uma semifinal de Liga dos Campeões, mas o time italiano, à época com Toninho Cerezo em seu elenco, perdeu a chance de conquistar sua única Orelhuda ao cair diante do Liverpool na decisão.





No duelo que abriga 17 títulos de Champions (12 do Real e 5 do Bayern), alemães e espanhóis farão um confronto recorrente nas últimas edições da competição. O último deles foi na última temporada, quando os merengues levaram a melhor nas quartas de final ao vencerem por 6 a 3 na soma das duas partidas e pavimentaram de vez o caminho para o bicampeonato europeu em sequência.





Reencontros e mais reencontros





Os duelos serão marcados pelos reencontros. Grande destaque do Liverpool e um dos grandes nomes da temporada, Salah cruzará novamente o caminho da Roma, que o vendeu por € 42 milhões fixos (cerca de R$ 176 milhões), mais € 8 milhões (cerca de R$ 33 milhões) de bônus aos Reds no início da temporada.





No outro confronto, James Rodríguez vai reencontrar o Real Madrid, clube que tem seus direitos econômicos e o emprestou aos bávaros na última janela de verão na Europa. Além do colombiano, o técnico Jupp Heynckes, que voltará para a aposentadoria ao término da temporada, comandou os merengues na conquista da Liga dos Campeões 1997/98. Kroos fez o caminho oposto e defenderá o Real contra o ex-time.





