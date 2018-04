Taquaritinga aposta em jogadores com base em times das séries A e B do nacional

Para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, quarto nível do futebol no estado de São Paulo, o Taquaritinga aposta em jogadores com passagens por times das primeiras séries nacionais para chegar ao acesso à A3, depois de bater na trave em 2017.





Os últimos reforços contratados pelo Leão estão nesses padrões. Altair, de 21 anos, tem passagens pela base do Palmeiras e do Corinthians, onde disputou Sub-17, Sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Júnior. O volante estava disputando a Série A2 pelo Batatais no começo da temporada.





Já para as metas, foi contratado o goleiro Fellipe Allison, de 22 anos. O arqueiro é formado pelas categorias de base do Coritiba e do Ceará, onde também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fellipe estava disputando o Campeonato Sul-mato-grossense pelo Operário





O CAT estreia na Segunda Divisão neste domingo, às 10h, contra o Bandeirante, no estádio Adail Nunes da Silva, o Taquarão.





