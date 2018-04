Triplo-duplo de LeBron não evita derrota dos Cavaliers para os Pacers

LeBron James terminou com um triplo-duplo. Mas se quiser levar o Cleveland Cavaliers ao segundo round dos playoffs da NBA, já viu que terá que jogar ainda mais. Neste domingo, King James, o Rei do primeiro round do mata-mata, conheceu pela primeira vez uma derrota nesta fase. Diante de um Victor Oladipo inspirado, o Cleveland Cavaliers não conseguiu se impor, esteve sempre atrás, mesmo dentro de casa, e acabou derrotado por 98 a 80, saindo atrás do rival da Conferência Leste. As equipes se enfrentam novamente na quarta-feira, com novo mando dos Cavaliers, às 20h.





Além de Oladipo, os Pacers tiveram boa atuação de Bogdanovic, com 15 pontos e seis rebotes; Myles Turner com 16 pontos e oito rebotes; e Lance Stephenson com 12 pontos e cinco rebotes. Nos Cavs, Kevin Love fez nove pontos e pegou 17 rebotes; Larry Nance Jr fez 10 pontos; JR Smith anotou 15 pontos.





Se de um lado havia LeBron James, do outro também estava um All-Star. E sedento. Victor Oladipo mudou o seu status na NBA e no começo desse playoff mostra que quer levar os Pacers adiante. Ofensivamente agressivo, ele deu muito trabalho e esteve quase perfeito nos arremessos de três pontos. Em sua primeira temporada pelo Indiana, Oladipo começou o mata-mata com uma atuação "monstra". Teve infiltração, bom trabalho de marcação e grande presença nas bolas de três. Decisivo, ele terminou o duelo com 32 pontos, seis rebotes e quatro assistências, anotando seis bolas de três pontos (66,7% de aproveitamento). A pontuação foi recorde na carreira dele em playoffs.





LeBron mais uma vez liderou o Cleveland Cavaliers. Estev apagado no primeiro quarto, mas depois colocou a bola debaixo do braço e tentou resolver. No terceiro quarto, ele chegou ao número de 2.189 cestas convertidas em playoffs, ultrapassando Michael Jordan no ranking histórico da NBA e pegando o segundo lugar. O líder é Kareem Abdul-Jabbar, com 2.356. A noite, porém, não foi apenas de marcas positivas. LeBron James nunca havia perdido um jogo de abertura de playoff da NBA. Ele tinha 12-0 até aqui e poderia desempatar Shaquille O'Neal, mas com a derrota, agora tem 12-0. King James terminou o jogo com 24 pontos, dez rebotes e 12 assistências, seu vigésimo triplo-duplo em playoffs.





Cleveland corre atrás desde o início





Bagunçado no primeiro quarto de forma impressionante, o Cleveland levou um atropelo e já começou o confronto tendo que correr uma barbaridade para voltar ao jogo. Foram 33 pontos só no período inicial. E os Cavs só foram à cesta para 14 pontos. Quando Stephenson cravou no minuto final do primeiro quarto, o placar era de 30 a 10. LeBron James, também apagado, anotou apenas dois pontos na parcial que ficou em 33 a 14.





No segundo quarto, James teve que, como sempre, colocar a bola debaixo do braço. Funcionou para trazer o Cleveland de volta ao jogo. Com o placar parcial de 24 a 22 para os Cavs, a torcida voltou a acreditar, mas a diferença ainda estava gigante. LeBron anotou 14 pontos no período, e do outro lado, voando Victor Oladipo, com cinco bolas de três, tinha 16 pontos. Faltando quatro minutos para o fim do período, o Indiana vencia por 47 a 32. Kevin Love, por exemplo, só veio a anotar seus três primeiros pontos no finzinho do período 2, que acabou com 55 a 38 no marcador.





Empurrado pela torcida e pelo desempenho de LeBron, que terminou o terceiro quarto com 20 pontos, dez assistências e sete rebotes, o Cleveland venceu bem a parcial e voltou ao jogo. Kevin Love, além de seguir pegando as sobras - já acumulava 15 -, também chegou aos nove pontos. A escalada começou na metade do período, quando Oladipo perdeu a bola com o placar em 68 a 50. De lá em diante, foram apenas cinco pontos dos Pacers contra 15 dos Cavs, com grande aproveitamento da linha dos três pontos e Larry Nance Jr e JR Smith entrando de vez na partida ofensivamente: 73 a 65 e o jogo completamente em aberto.





No último quarto, quando devia jogar com paciência para conseguir a virada, o Cleveland seguiu apostando nos arremessos de perímetro, viu Jeff Green seguir zerado, e LeBron também não segurar tudo sozinho. Indiana, por sua vez, seguiu com Bojan Bogdanovic e Victor Oladipo em cima, e o camisa 4 chegou aos 32 pontos em bola de três que praticamente definiu o duelo. Faltando dois minutos, o Cleveland inclusive colocou LeBron e Kevin Love no banco, já pensando no jogo 2. A vitória dos Pacers veio por 98 a 80.





(4º) Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers (5º)





Jogo 1 - Cavaliers 80 x 98 Pacers

Jogo 2 - 18/4 - Cavaliers x Pacers, às 20h (ESPN)

Jogo 3 - 20/4 - Pacers x Cavaliers, às 20h (ESPN)

Jogo 4 - 22/4 - Pacers x Cavaliers, às 21h30 (SporTV 2)

Jogo 5 - 25/4 - Cavaliers x Pacers, a confirmar (se necessário)

Jogo 6 - 27/4 - Pacers x Cavaliers, a confirmar (se necessário)

Jogo 7 - 29/4 - Cavaliers x Pacers, a confirmar (se necessário)





