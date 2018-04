Ultras do PSG postam insatisfação com elenco e recuperação de Neymar

Equivalentes às torcidas organizadas brasileiras, os grupos de ultras europeus também pressionam jogadores por resultados. Neste sábado, uma conta de Twitter ligada a esse tipo de fã do Paris Saint-Germain postou um texto com cobranças e acusações contra o elenco, citando especialmente a recuperação de Neymar no Brasil.





Exigimos mais respeito pela instituição! A paciência dos vermelhos e azuis está no limite! Jogadores do Paris Saint-Germain, tomem tendência!!!





Depois do fraco desempenho do nosso time contra o Real, as peripécias na gestão de uma lesão, no limite da indecência e longe de nossa cidade, e os comportamentos desrespeitosos que se multiplicam contra os torcedores, seja no campo ou nas redes sociais, exigimos dos nossos jogadores um pouco mais de moderação e, especialmente, RESPEITO à instituição que é o Paris Saint-Germain! Nós fomos e continuaremos a ser seus primeiros apoiadores, mas não vamos ficar de braços cruzados se a honra do nosso clube continuar sendo desrespeitada!





Antes do jogo decisivo contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG abriu as portas do clube para promover um encontro entre torcedores e jogadores, chamada na época de "união sagrada". Os fãs foram mobilizados para pressionar os merengues em busca da virada no confronto depois da derrota de virada por 3 a 1 na Espanha. Só que a animação saiu do controle na véspera do jogo, quando alguns fizeram foguetório nas imediações do hotel da delegação adversária. Em campo, o time francês, desfalcado de Neymar, foi eliminado com nova derrota, por 2 a 1.





Além das críticas à programação de recuperação do craque brasileiro longe de Paris, os torcedores ficaram revoltados por um episódio controverso. Na quinta-feira passada, o lateral francês Meunier curtiu um post com mosaico da torcida do Olympique de Marselha na partida contra o RB Salzburg, pela semifinal da Liga Europa.





Campeão antecipado do Francês e vencedor da Copa da Liga, o PSG cumpre tabela neste domingo, contra o Guingamp, no Parc des Princes, às 16h (de Brasília). Depois, tem mais quatro jogos até o fim da temporda, um deles a decisão da Copa da França, no dia 8 de maio, diante do Les Herbiers, da terceira divisão.





Globo Esporte