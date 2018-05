Alex Ferguson é internado em condição grave e passa por cirurgia de emergência

Ex-técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson foi internado em estado grave e submetido a uma cirurgia neste sábado no Salford Royal Hospital, na cidade de Manchester. Segundo um comunicado, o lendário treinador, de 76 anos, sofreu uma hemorragia cerebral.





- Sir Alex Ferguson foi submetido a uma cirurgia de emergência hoje para uma hemorragia cerebral. O procedimento foi bem realizado, mas ele precisa de um período de cuidado intensivo para otimizar sua recuperação. Sua família pede privacidade em relação a esse assunto – diz o comunicado do Manchester United.





Aparentando ótima saúde, Ferguson participou de homenagens a Arsene Wenger na semana passada em Old Trafford. O treinador se aposentou em 2013, após 26 anos à frente do Manchester United, clube onde conquistou 38 títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. Além de incríveis 13 campeonatos ingleses.





- Todos no Manchester United desejam os melhores sentimentos - publicou o clube britânico em sua conta oficial no Twitter sobre o treinador escocês que chegou a Old Trafford em 1986.





Nas redes sociais, jogadores do Manchester United, clubes e personalidades do futebol mandaram mensagens de recuperação e apoio ao mais importante técnico de futebol britânico das últimas décadas.





O goleiro De Gea, atual titular dos Red Devils e que chegou ao clube em 2011 ainda sob o comando de Ferguson, postou um emoji rezando pelo treinador.





Arquirrival do Manchester United, o City também mostrou apoio.





- Todos no Manchester City desejam uma rápida e pronta recuperação a Alex Ferguson depois dessa cirurgia - postou o twitter oficial dos Cytizens.





Arsenal e Chelsea também se solidarizaram. Assim como a Fifa e a Uefa.





Globo Esporte