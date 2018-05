Almir dos Santos conquista bronze em sua primeira Diamond League

Em sua primeira participação na Diamond League, o brasileiro Almir dos Santos Junior já garantiu um lugar no pódio. Ele fez a terceira melhor marca no salto triplo com 17,35m e ficou com a medalha de bronze. A terceira etapa da Diamond League 2018 acontece em Eugene, nos EUA. Outros dois brasileiros ainda participarão do último dia de competições: Thiago André e Darlan Romani. Na sexta-feira, o campeão olímpico Thiago Braz fez sua estreia na temporada ao ar livre do salto com vara.





O jovem de apenas 24 anos chegou a liderar a prova, mas foi superado no final por dois americanos de peso. O bicampeão olímpico Christian Taylor ficou com 17,73m e o ouro no salto triplo. O campeão mundial indoor Will Claye garantiu o segundo lugar saltando 17,46m.





A primeira medalha já em sua primeira Diamond League não chega a surpreender. Isso porque Almir vem de um ano com resultados expressivos. O atleta mato-grossense foi vice-campeão mundial indoor em Birmingham, na Inglaterra, no início de março, com a terceira melhor marca do mundo no ano: 17,53m (0.3 m/s) - resultado obtido na vitória no Meeting de Guadalupe, no dia 12 de maio.





O Brasil tem ainda mais duas chances de medalha neste domingo. Convidado pelos organizadores do circuito, Darlan Romani disputará o arremesso do peso. Thiago André representará o Brasil na prova de 1.609m, marcada para as 18h52.





Globo Esporte