Ana Marcela conquista a prata na etapa de Seicheles da Copa do Mundo

Na última etapa, em Doha, a medalha escapou das mãos de Ana Marcela Cunha por apenas dez centésimos de segundo. Desta vez, porém, a maratonista brasileira garantiu a medalha de prata da etapa realizada nas Ilhas Seicheles, na África Oriental, do Circuito Mundial. Foi o primeiro pódio da multicampeã na temporada 2018 da Copa do Mundo. Viviane Jungblut terminou a prova deste domingo na sétima colocação. No masculino, Diogo Villarinho (13º), Allan do Carmo (18º) e Fernando Ponte (19º) ficaram distantes da medalha.





Ana Marcela completou os 10km de prova em 1h58m32s06, atrás apenas da italiana Arianna Bridi, que conquistou a medalha de ouro. A também italiana Martins de Memme completou o pódio na prova feminina.





No masculino, Diogo Villarinho foi o melhor brasileiro, em 13º lugar, com o tempo de 1h49m51s8. Allan do Carmo, que se recupera de um problema de alergia, terminou em 18º e Fernando Ponte em 19º.





A próxima etapa do Circuito Mundial será realizada no dia 9 de junho, em Setúbal, Portugal.





