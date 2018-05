Após saída de Chamusca, Jorginho é o novo técnico do Ceará e terá desafios na Série A

(Foto: Rafael Teles)









Após a saída de Marcelo Chamusca, o novo técnico do Ceará é Jorginho. O técnico, que estava sem clube desde que deixou o Bahia em julho do ano passado, deve comandar a equipe contra o Grêmio, no domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará anunciou de forma oficial nesta segunda-feira (21). O Alvinegro ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro: em seis jogos, foram três derrotas e três empates. Em meio a uma crise e um time que não rende, Jorginho vai tentar reerguer o clube na competição e apontar reforços e dispensas. Além disso, vai ter de dar uma identidade ao grupo e corrigir falhas coletivas.





Ex-lateral-direito, Jorginho tem 53 anos e iniciou a carreira de técnico em 2005, no América-RJ. Em 2006, aceitou ser auxiliar-técnico de Dunga na Seleção Brasileira, função que exerceu até 2010. Também trabalhou como treinador no Goiás, Figueirense, Flamengo, Ponte Preta, Kashima Antlers (Japão) e Al-Wasl (Emirados Árabes). Em 2015, foi contratado pelo Vasco para tentar livrar a equipe carioca do rebaixamento. Não evitou o descenso para a Série B, mas manteve o cargo para a temporada seguinte, quando conquistou o Campeonato Carioca. Na disputa da Segunda Divisão, não conseguiu manter campanha regular e, apesar do acesso, deixou o comando da equipe.





Substituto de Guto Ferreira, Jorginho foi anunciado como novo treinador do Bahia no dia primeiro de junho de 2017. No entanto, deixou o clube no dia 31 de julho de 2017. Na chegada ao novo clube, o treinador mostrou otimismo e busca por grandes conquistas. Contudo, a falta de resultados e rendimento do time provocaram o término precoce da passagem de Jorginho pelo Bahia. Ao todo, o técnico comandou a equipe em 14 jogos e somou quatro vitórias, seis derrotas e quatro empates. Um aproveitamento de 38,1%.





No Ceará, são três derrotas, três empates e quatro gols marcados nas seis primeiras rodadas do Brasileirão. O time soma três pontos e fica à frente apenas do Paraná no Z-4. Na quarta, o Ceará tem um novo desafio pela Copa do Nordeste, o time enfrenta o CRB, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o Vovô enfrenta o Grêmio, no domingo (27), em casa.





