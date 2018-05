Atual campeão, Zverev passa sufoco, mas estreia com vitória no ATP de Munique

Campeão do ATP de Munique em 2017, Alexander Zverev entrou na semana com a responsabilidade de defender o título para manter sua atual pontuação no ranking. E a tarefa não começou fácil. Nesta quarta-feira, largando direto nas oitavas de final, o número 3 do mundo teve uma difícil partida contra seu compatriota Yannick Hanfmann (118º), mas chegou à vitória de virada por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (12), 6/4 e 6/2 e avança na competição.





Na próxima rodada, Zverev terá mais um alemão pela frente, Jan-Lennard Struff (62º). Os dois já se enfrentaram quatro vezes no circuito, com 100% de aproveitamento para o 3º do ranking mundial. Em 2017, eles se cruzaram também nas quartas de final de Munique, com vitória de virada de Zverev em dois tie-breaks nos dois últimos sets.





Outro jovem favorito a avançar em Munique foi Hyeon Chung (22º). O sul-coreano é o cabeça de chave número 4 do torneio e bateu com tranquilidade o convidado local Matthias Bachinger (163º) com duplo 6/1 em apenas 57 minutos de partida. Nas quartas de final ele encara o eslovaco Martin Klizan (122º).





