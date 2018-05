Brown e Morris ditam o ritmo, e Celtics atropelam Cavs no jogo 1 da final do Leste

(Foto: Maddie Meyer/Getty Images)









O Cleveland Cavaliers teve uma tarde para esquecer neste domingo. Jogando em Boston, o time de LeBron James foi atropelado pelo Boston Celtics - 108 a 83 - no jogo 1 da final da Conferência Leste. Os destaques da partida foram Jaylen Brown e Marcus Morris. O primeiro contribuiu com 23 pontos, deixando a quadra como o cestinha da partida. O segundo obteve um duplo-duplo de 21 pontos e 10 rebotes. Com 20 pontos, Al Horford foi outro jogador de atuação destacada neste domingo. Pelo lado do Cleveland, Kevin Love anotou 17 pontos, dois a mais que LeBron, muito bem marcado pela defesa dos Celtics. Os times voltam a se encontrar na terça, às 21h30, novamente em Boston.





O jogo começou movimentado com os dois times buscando o ataque. Brown abriu o placar para os Celtics, e Lebron empatou. Pouco depois, Kevin Love virou para o Cleveland. O Boston só foi passar à frente dois minutos depois, quando Rozier fez 9 a 7. Aos poucos, os Celtics foram abrindo diferença. A seis minutos do fim, Al Horford marcou 15 a 7. Na sequência, o mesmo Al Horford acertou bola de três. Os Cavs sentiram e passaram a ser facilmente dominados. Quando Brown marcou 25 a 9, o técnico Tyronn Lue parou o jogo. Mesmo com a parada, o time da casa seguiu dominando, indo para o segundo quarto com uma vantagem de 36 a 18.





Hood, com uma cesta de dois pontos, abriu o placar do segundo período. Rozier respondeu na mesma moeda um minuto depois. Com LeBron no banco, o Cleveland viu o Boston abrir 19 - 40 a 21 -, após cesta de Tatum. Comandado por Thompson, os Cavs chegaram a ensaiar uma reação, mas logo o Boston voltou a dominar. Após cesta de três de Tatum, os Celtics colocaram 20 pontos de frente: 47 a 27. A dois minutos do intervalo, Lebron voltou à quadra. Àquela altura, o time da casa já vencia por 55 a 33. Sem muitas dificuldades, os Celtics foram para o intervalo vencendo por 61 a 35.





Pouco efetivo até então, LeBron James marcou o seu nono ponto ao diminuir para 63 a 37 no início do terceiro quarto. O Boston não se intimidou, voltando a ditar o ritmo da partida. Numa cesta de três de Marc Morris, o time da casa fez 70 a 47. A partir de então, os Celtics passaram a administrar uma vantagem média de 20 pontos. A 1min37s do fim, Marc Morris acertou outra bola de três, fazendo 78 a 58. Com Jeff Green com a mão calibrada, o Cleveland ainda conseguiu reduzir a diferença para 14 pontos antes do fim do período.





O Boston voltou para o último quarto disposto a definir a partida o quanto antes. Só nos dois primeiros minutos, o placar da parcial era de 7 a 0 para os mandantes. Os Cavs só foram pontuar no terceiro minuto, com Clarkson. Só que Smart e Tatum voltaram a movimentar o placar para os Celtics, que seguiram confortáveis no marcador: 91 a 68. Puxando o jogo para si, Marcus Morris foi o autor da cesta que colocou o Boston na casa dos três dígitos - 101 a 72. Com a vitória sacramentada, coube aos Celtics apenas adminstrarem o resultado até confirmarem o triunfo por 108 a 83.





Os jogos da série





(2º) Boston Celtics x Cleveland Cavaliers (4º)





Jogo 1 - 13/5 - Celtics 108 x 83 Cavaliers

Jogo 2 - 15/5 - Celtics x Cavaliers - 21h30

Jogo 3 - 19/5 - Cavaliers x Celtics - 21h30

Jogo 4 - 21/5 - Cavaliers x Celtics - 21h30

Jogo 5 - 23/5 - Celtics x Cavaliers - 21h30 - se necessário

Jogo 6 - 25/5 - Cavaliers x Celtics - 21h30 - se necessário

Jogo 7 - 27/5 - Celtics x Cavaliers - 21h30 - se necessário





Globo Esporte