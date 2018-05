Buffon diz que joga pela última vez pela Juve no sábado, mas adia aposentadoria

Não foi um adeus definitivo. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, em Turim, o goleiro Buffon confirmou somente que vai entrar em campo pela última vez pela Juventus no próximo sábado, contra o Verona, pela rodada final do Campeonato Italiano, e adiou o anúncio de sua aposentadoria ou não como jogador de futebol profissional para a semana que vem. De acordo com a mídia europeia, o veterano de 40 anos tem propostas de clubes como Liverpool, Real Madrid, Paris Saint Germain e também da MLS (Major League Soccer) para defender algum time na principal liga dos Estados Unidos.





- Sábado será minha última partida com a Juventus. Creio que, com as últimas duas conquistas (Campeonato Italiano e Copa Itália), seja o melhor modo de terminar essa grande aventura.





- Fico feliz por ser tão longevo com essa performance - disse Buffon com a voz embargada no seu discurso de despedida do clube que defendeu por 17 anos.





O goleiro disse que a decisão sobre o que vai fazer, se pendurar as luvas para trabalhar fora de campo na Juventus ou continuar a jogar em outra equipe, será tomada somente no meio da semana que vem. Uma certeza é que não vai para algum clube rival da Velha Senhora na Série A italiana.





- Na próxima semana, depois de dois ou três dias de reflexão e serenidade, tomarei minha decisão. Seguirei minha índole e natureza - disse Buffon, cujo destino pode ser também o Parma, onde iniciou a carreira profissional em 1995 e ficou até 2001.





A respeito da sucessão no gol alvinegro e o futuro da Juve sem ele em campo, foi elogioso a quem fica com a responsabilidade de herdar seu legado - goleiro polonês Szczesny, de 28 anos, é o indicado para assumir a condição de titular. Buffon disse também que Chielini é o melhor para assumir a braçadeira de capitão da equipe. E confirmou que não defende mais a seleção italiana, nem no amistoso do dia 4 de junho, contra a Holanda, no estádio da Velha Senhora.





A entrevista coletiva começou com uma declaração de agradecimento de Andrea Agnelli, presidente da Juventus.





- É altruísta, carismático, ambicioso, transparente, honesto, amigo, capitão. Desceu ao inferno e foi ao paraíso. Seremos eternamente gratos - disse Andrea Agnelli, presidente da Juventus.





