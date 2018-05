CBF garante a realização de 62 partidas das Séries A, B, C e D no fim de semana

(Foto: Duaine Rodrigues)









Depois de 48 horas monitorando todos os voos e deslocamentos terrestres de times, árbitros e de seus próprios funcionários, a CBF decidiu manter a programação de todos os jogos do Campeonato Brasileiro previstos para o final de semana. Há partidas das Séries A, B, C e D.





Numa conta que inclui jogos desta sexta-feira até segunda-feira (dia 29), serão realizados 62 partidas: dez pela Série A, oito pela Série B, dez pela Série C e mais de 34 na Série D.





O risco havia por causa da greve dos caminhoneiros. O Sport chegou a pedir o adiamento da partida contra o Palmeiras, marcada para este sábado as 19h em São Paulo. A CBF recusou o pedido do clube pernambucano e manteve o jogo na data e no horário inicialmente marcados.





A CBF mobilizou sua diretoria de Competições para monitorar a situação em tempo real com companhias aéreas e empresas de logística. O jogo de maior risco era pela Série C do Brasileiro, entre Atlético-AC e Botafogo-PB, no sábado, 19h, em Rio Branco. Quando o time paraibano chegou ao Acre, a CBF confirmou a partida.





Vários critérios pesaram para a CBF manter as rodadas. O primeiro, claro, foi o fato de que todos os envolvidos nas partidas conseguiram chegar a tempo para os jogos.





No caso da Série A, o calendário também pesou: haveria grande dficuldade para remarcar as partidas que fossem canceladas. Além disso, a CBF quis evitar problemas como devoluções de ingressos e reformulação de esquemas de seguranças nas cidades onde ocorrem as partidas.





No caso das Séries B, C e D seria mais fácil encontrar datas. Essas três competições não serão interrompidas durante a disputa da Copa do Mundo. Embora a rodada do fim de semana tenha sido mantida, a CBF continua monitorando a greve dos caminheiros para saber se será necessário alterar a programação das próximas rodadas.





