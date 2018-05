CBF monitora risco para rodada do Brasileiro por greve de caminhoneiros

A greve de caminhoneiros, que acontece em todo o país, já atinge o futebol. A CBF afirmou estar monitorando a situação em todos os Estados e que por enquanto as partidas estão mantidas, indicando que um eventual adiamento da rodada do Campeonato Brasileiro não está descartado. A paralisação dos caminhoneiros pode afetar os eventos em diversas frentes, desde o abastecimento de bares à logística para deslocamento de efetivo de segurança e o transporte de torcedores.





Consultada pelo GloboEsporte.com no início da tarde desta quinta-feira, a CBF respondeu:





"A Diretoria de Competições da CBF monitora a situação em todos os estados. Por enquanto, os jogos programados estão mantidos".





No Rio de Janeiro, a Ferj anunciou que todos os campeonatos organizados pela federação, tanto os de base, como os de profissionais, terão suas rodadas adiadas neste fim de semana. A medida se deu por conta do desabastecimento de combustível no Estado do Rio de Janeiro. Tanto postos de gasolina, como aeroportos sofrem com a restrição.





Houve protestos no Distrito Federal e 25 Estados nesta quinta-feira. A greve dos caminhoneiros, iniciada em protesto contra os recentes aumentos no preço de combustível, afeta abastecimento de perecíveis em supermercados e paralisa produção de frigoríficos.





A paralisação já dura quatro dias e provocou suspensão de linhas de ônibus no Rio de Janeiro, redução de 40% dos ônibus em São Paulo, possível falta de querosene de aviação em aeroportos de cinco capitais, falta de combustíveis nos postos de vários estados e alta de preços nos supermercados, chegando a haver limitação de quantidade de determinados produtos por pessoa.





