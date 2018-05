Chefe da Mercedes garante: "Daniel Ricciardo é "definitivamente" uma opção

Enquanto a novela da renovação de contrato de Lewis Hamilton não tem um desfecho, o que deve acontecer antes do GP de Mônaco, o chefão da Mercedes, Toto Wolff está, como se diz hoje em dia, mapeando o mercado. E nessa monitoração de quem pode ser contratado para 2019, Daniel Ricciardo está no radar do dirigente, segundo o próprio confirmou durante o fim de semana do GP da Espanha, em Barcelona. Curiosamente, a declaração vem meses depois de ter sido atribuída a Wolff uma declaração de que o piloto da RBR estaria descartado.





- Eu não fui traduzido corretamente. Eu só disse que somos leais antes de tudo aos nossos pilotos. Eles são Lewis, Valtteri e os jovens pilotos da Mercedes (Pascal Wehrlein, Esteban Ocon e George Russell). Eles vêm primeiro. Se fôssemos olhar para os outros, Daniel é definitivamente um deles - comentou Wolff.





Os dois pilotos titulares da Mercedes estão em seu último ano de contrato, assim como Ricciardo. No começo do ano, Wolff chegou a colocar Bottas na berlinda mas o bom desempenho neste campeonato arrefeceu as críticas, enquanto Hamilton, depois de um começo de temporada claudicante, assumiu e ampliou a liderança da tabela com duas vitórias consecutivas.





- Valtteri mereceu ganhar em Baku e poderia até ter vencido as duas últimas corridas. Está muito equilibrado entre ele e Lewis no momento.





Há poucos dias, Wolff chegou a dizer que as negociações com Hamilton estavam paradas, mas garantiu que era pelo fato de a equipe estar concentrada em reagir no campeonato, ante o domínio da Ferrari nas primeiras corridas. Estima-se que o novo contrato do inglês, que deve ser confirmado nos próximos dias, renda ao piloto 12 milhões de libras (cerca de R$ 580 milhões) por três anos.





Globo Esporte