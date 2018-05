Circuito Caixa abre temporada em Belo Horizonte com medalhista olímpica

(Foto: Arquivo pessoal)









Mais tradicional série de provas de corrida de rua do Brasil, o Circuito de Corridas CAIXA chega aos 15 anos de atividade ininterrupta em 2018 e abre a nova temporada neste domingo (13), no Parque da Pampulha, em Belo Horizonte. As atividades, contudo, começam nesta sexta-feira (11) e prosseguem no sábado (12), com a retirada dos kits dos atletas e a presença da medalhista olímpica Lucimar Moura, bronze no revezamento 4x100 metros nos Jogos de Pequim/2008.





Natural da cidade de Timóteo, a mineira Lucimar vai se sentir em casa em Belo Horizonte. Integrante do programa Herois do Atletismo CAIXA, a ex-velocista dará palestra ao alunos da Escola Municipal Ulysses Guimarães (Rua Bolívia nº 532, bairro São Pedro, Belo Horizonte). Ela falará para cerca de 350 crianças em dois momentos nesta sexta-feira (11). A partir das 9h, conversará com alunos da faixa etária entre 9 e 11 anos. Mais tarde, às 14h, será a vez dos menores, entre 4 e 9 anos.





Medalha de bronze no revezamento 4x100 metros nos Jogos Olímpicos Pequim, em 2008, Lucimar vai contar um pouco sobre sua vida e carreira do esporte, sempre mostrando a importância da atividade física na formação do cidadão e reforçando valores como confiança, coragem, honestidade e solidariedade, entre outros. No sábado (12), é a vez dos demais participantes da etapa de Belo Horizonte do Circuito CAIXA conhecerem a ex-atleta de perto. Ela estará disponível para fotos e autógrafos durante a entrega de Kits, entre 11h e 12h, na Loja Centauro do BH Shopping.





Será a primeira experiência de Lucimar no contato com crianças dentro do Circuito de Corridas CAIXA. A medalhista olímpica confessa estar com frio na barriga em função da estreia. “É como a ansiedade antes de uma prova. Mas, assim como na pista, tenho certeza que, quando começar a falar com os meninos e meninas, vai passar. Até porque é uma alegria muito grande fazer parte desta ação. Conversei com outros integrantes do programa Herois e todos me disseram que é bom demais. Quero falar um pouco sobre minha história, especialmente do início, pois foi na escola que tudo começou. Foi pelas mãos do professor de educação física que iniciei no esporte e foi ele quem me levou para um clube. Quero reafirmar a importância do papel do professor na vida das pessoas”, conta.





Lucimar Moura foi uma das mais completas velocistas do país. Nas palavras de seu então treinador, Katsuhico Nakaya: "Lucimar sabia fazer bem tanto os 100m quanto os 200m, e ainda era ótima no revezamento". Ex-recordista sul-americana dos 100m e 200m, teve a carreira coroada quando já havia abandonado as pistas, quando a equipe da Rússia, ouro no revezamento 4x100m, foi flagrada no doping dos Jogos Pequim 2008. Com isso, a equipe brasileira, integrada por Lucimar, Rosângela Santos, Rosemar Coelho e Thaissa Presti, que havia terminado na quarta colocação, recebeu do Comitê Olímpico Internacional a medalha de bronze na prova.





Kit do atleta





Nesta sexta-feira (11) também começa a entrega do kit do atleta. Composto por número de peito e camiseta, deverá ser retirado na Loja Centauro do BH Shopping (Rodovia BR-356, 3049 LJ 72/74 / CEP 30320-900 - Belvedere - Belo Horizonte/MG). Os horários são os seguintes: sexta-feira (11) das 10h às 20h e no sábado (12) entre 10h e 17h. A organização avisa que não haverá distribuição de kits no domingo (13). Já o chip será entregue no dia da prova das 7h às 8h.





Milhares de atletas, entre amadores e profissionais, são esperados no Parque da Pampulha para a abertura do Circuito de Corridas CAIXA neste domingo. Quem não conseguiu garantir presença de forma antecipada pela Internet, ainda pode fazer a inscrição durante na entrega dos kits nesta sexta e sábado. Basta comparecer à loja Centauro do BH Shopping com documento e pagar a taxa de R$ 110,00.





Largada em BH





A primeira prova de 2018, neste domingo (13), em Belo Horizonte, a partir das 8h. Serão 5km e 10km km para corrida e 5km para caminhada, com largada e chegada no Parque da Pampulha. Assim como em 2017, a capital de Minas Gerais recebe a abertura da temporada.





Ano passado, a vitória nos 10km foi de Gilmar Silvestre Lopes, mineiro de São Miguel do Anta. Na elite feminina, a queniana Consolata Cherotich foi a mais rápida, tendo Joziane Cardozo da Silva, segunda colocada, como a melhor brasileira. A etapa de Belo Horizonte recebeu milhares de atletas e a expectativa dos organizadores é repetir o sucesso na primeira prova das comemorações pelo 15º aniversário do circuito.





A prova de Belo Horizonte recebe corredores nas categorias elite masculina e feminina para os 10km e também terá divisão por faixa etária tanto nos 10km como nos 5km, que também contará com a disputa em duplas (masculina, feminina e mista). Os cinco primeiros colocados da elite masculina e feminina recebem premiação (os vencedores levam R$ 4 mil cada) e todos os atletas e paratletas que concluírem a prova e a caminhada ganharão a medalha de participação.





Circuito de Corridas CAIXA 2018





1ª etapa - 13/05 – Belo Horizonte

2ª etapa - 19/05 - Uberlândia

3ª etapa - 03/06 - Goiânia

4ª etapa - 10/06 – Salvador

5ª etapa - 01/07 - Campo Grande

6ª etapa - 29/07 - Recife

7ª etapa - 05/08 - Fortaleza

8ª etapa - 26/08 - Porto Alegre

9ª etapa - 16/09 - Ribeirão Preto

10ª etapa - 14/10 - Curitiba

11ª etapa - 21/10 – São Paulo

12ª etapa - 25/11 – Brasília





