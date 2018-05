City entra na briga com o Real e pode pagar 100 milhões de euros por Hazard

O Manchester City acompanha de perto a situação de Eden Hazard, do Chelsea. Segundo o jornal inglês “The Sun”, o treinador Pep Guardiola tem interesse em contar com o atleta de 27 anos. Como o jogador tem contrato até 2020, o City teria que desembolsar uma alta quantia para tirar Hazard dos Blues. De acordo com o periódico, o clube de Manchester estaria disposto a pagar 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 440,2 milhões).





Já que o Chelsea não conseguiu vaga para a próxima Liga dos Campeões, a oportunidade de disputar a competição pode atrair Hazard, além da presença dos compatriotas De Bruyne e Vincent Kompany no elenco do City. O belga também é especulado pelo Real Madrid há algum tempo.





Pep Guardiola tem uma reserva para gastar com transferências, mas o treinador só deseja usá-la caso alguma estrela esteja disponível no mercado. A reportagem inglesa afirma que a principal patrocinadora do clube ajudaria a arcar com o salário do Hazard, de 300 mil euros por semana (cerca de R$ 1,3 milhões por semana).





– O treinador há muito tempo considera o jogador um craque. Ele já disse para diretoria o quanto ele o admira. O clube está atento. Pep está se recusando a gastar dinheiro. Ele só quer um jogador que possa elevar o patamar da equipe – afirmou uma fonte do “The Sun” no Manchester City.





Eden Hazard está no Chelsea desde 2012 e vem se destacando com a camisa do clube londrino. O belga tem 299 jogos pelos Blues e 88 gols marcados. O atacante também é um dos destaques da Bélgica, com 21 gols em 83 partidas pela seleção.





