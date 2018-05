Clube da 2ª divisão da Inglaterra dispensa Tim Cahill, convocado para a Copa

(Foto: Getty Images)









O Millwall anunciou nesta quinta-feira as decisões tomadas no que diz respeito ao elenco para a próxima temporada, visto que a Championship, o equivalente à segunda divisão da Inglaterra, terminou há duas semanas. Tim Cahill, atacante australiano de 38 anos que está prestes a disputar sua quarta Copa do Mundo, não continuará no clube.





O contrato do veterano termina no dia 30 do próximo mês - ou seja, no meio da Copa. Cahill é um dos 26 jogadores chamados pelo técnico Bert van Marwijk para disputar o Mundial na Rússia.





Com isso, Tim Cahill encerra sua segunda passagem pelo Millwall, clube que o revelou, com 10 partidas disputadas e nenhum gol marcado.





