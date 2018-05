COI recorre contra decisões do CAS de revogar sanções a atletas russos do doping

(Foto: Vicente Seda)









O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu ir à justiça suíça para recorrer contra as deliberações da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que anularam as sanções a atletas russos punidos por violação das regras antidoping nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014. A interferência do COI foi definida nesta quinta-feira, após uma reunião do Conselho Executivo da entidade.





- Estamos insatisfeitos com ambas as decisões e com os seus fundamentos jurídicos e recorreremos ao Tribunal Federal Suíço - informou o porta-voz do COI, Mark Adams.





O presidente do órgão, Thomas Bach, disse mais tarde que as chances de vitória não tiveram influência em sua decisão de recorrer.





- O único fator que nos levou à decisão foi a proteção dos atletas "limpos" que terminaram atrás dos atletas russos, que não foram declarados inocentes - disse ele.





Em fevereiro, o CAS admitiu os recursos de 28 dos 42 atletas russos suspensos pelo COI. A justificativa da Corte, na época, foi a insuficiência de provas. O Tribunal Federal Suíço tem o poder de revogar os veredictos do CAS, se acreditar que o processo legal foi equivocado.





Globo Esporte