Com brasileiro incluído, Polônia divulga lista com 35 nomes para a Copa do Mundo

Cabeça de chave do grupo H, a seleção polonesa já tem ao menos um rascunho do grupo que levará à Copa do Mundo. A federação local divulgou nesta sexta-feira uma lista com 35 nomes que estão pré-convocados para a competição - e ela inclui o zagueiro Thiago Cionek, do SPAL (Itália), que nasceu no Brasil e se naturalizou polonês. A relação inclui, ainda, o astro Robert Lewandowski, além de nomes como Fabianski, Szczesny, Piszczek e Kuba.





De acordo com o comunicado da Federação Polonesa, a relação final com os 23 nomes que viajarão à Rússia para a disputa da Copa do Mundo será divulgada apenas no dia 4 de junho. Caso algum destes 23 atletas seja cortado, seu substituto obrigatoriamente deve sair da relação de 35 nomes, elaborada pelo técnico Adam Nawaka.





Após a divulgação da lista final para a Copa do Mundo, a Polônia disputará amistosos contra Chile, no dia 8, e Lituânia, no dia 12. A estreia no Mundial será no dia 19 de junho, contra Senegal, em Moscou, às 9h (de Brasília). Cinco dias depois, os poloneses pegam a Colômbia, em Kazan, e encerram a fase de grupos diante do Japão, no dia 28, em Volgogrado.





Confira os pré-convocados:





Goleiros: Bialkowski (Ipswich Town - Inglaterra), Fabianski (Swansea), Skorupski (Roma) e Szczesny (Juventus);





Defensores: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Glik (Monaco), Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Kaminski (Stuttgart), Kedziora (Dínamo de Kiev), Pazdan (Legia Varsóvia) e Piszczek (Borussia Dortmund);





Meio-campistas: Blaszczykowski (Kuba) (Wolfsburg), Dawidowicz (Palermo), Frankowski (Jagiellonia Bialystok - Polônia), Goralski (Ludogorets), Grosicki (Hull City), Kadzior (Gornik Zabrze - Polônia), Krychowiak (West Bromwich), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze - Polônia), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan - Polônia), Maczynski (Legia Varsóvia), Pesko (Lechia Gdansk), Rybus (Lokomotiv Moscou), Szymanski (Legia Varsóvia), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Gornik Zabrze - Polônia);





Atacantes: Kownacki (Sampdoria), Lewandowski (Bayern de Munique), Milik (Napoli), Piatek (Nieciecza - Polônia), Teodorczyk (Anderlecht) e Wilczek (Brondby - Dinamarca).





Técnico: Adam Nawalka





Globo Esporte