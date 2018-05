Com brasileiros Diego Costa e Rodrigo, Espanha divulga lista final para a Copa

Um dos destaques das eliminatórias europeias, a seleção espanhola já tem definido o grupo de jogadores que tentarão buscar o bicampeonato mundial na Rússia. O técnico Julen Lopetegui anunciou nesta segunda-feira a lista final com os 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo, convocando três brasileiros naturalizados espanhóis: o meia Thiago Alcântara e os atacantes Diego Costa e Rodrigo Moreno - que ganharam a disputa contra Morata.





O atacante do Chelsea se tornou nome importante para a Roja desde o Mundial de 2014, sendo titular em diversas oportunidades com o próprio Lopetegui, mas foi atrapalhado por lesões e pela falta de protagonismo no clube inglês. O comandante preferiu confiar em Diego Costa - que vem em alta desde que voltou ao Atlético de Madrid - e no brasileiro Rodrigo, que naturalizou-se depois da última Copa.





Um dos nomes mais surpreendentes da lista foi o de Monreal, do Arsenal, que desbancou Marcos Alonso, do Chelsea, na disputa por um vaga como lateral-esquerdo. No meio de campo, a convocação se deu como o esperado, com as presenças de nomes como Iniesta, David Silva e Saúl.





Onze dos convocados estiveram na Copa do Mundo de 2014, quando a Espanha surpreendeu ao ser eliminada na fase de grupos, com direito a derrota por 5 a 1 para a Espanha. São eles: De Gea, Reina, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Koke, David Silva e Diego Costa. Também há 11 atletas em comum com relação aos participantes na Euro 2016, quando o comandante ainda era Vicente del Bosque.





O Real Madrid dominou a convocação de Lopetegui, cedendo seis atletas - uma fato que não ocorria desde o Mundial de 1990. O Barcelona teve quatro jogadores chamados pelo treinador, e o Atlético de Madrid, três.





Antes da Copa, a Espanha disputará dois amistosos de preparação, diante da Suíça, no dia 3 de junho, e contra a Tunísia, cinco dias depois. A estreia no Mundial será diante de Portugal, em 15 de junho, em Sochi, às 15h (de Brasília). No dia 20, os espanhóis pegam o Irã, em Kazan, e fecham a fase de grupos diante de Marrocos, em Kaliningrado, no dia 25.





Confira os 23 convocados da Espanha:





Goleiros: De Gea (Manchester United), Reina (Napoli) e Kepa (Athletic de Bilbao);





Defensores: Carvajal, Nacho e Sergio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba e Piqué (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea), Monreal (Arsenal) e Odriozola (Real Sociedad);





Meio-campistas: Isco, Asensio e Lucas Vázquez (Real Madrid), Busquets e Iniesta (Barcelona), Koke e Saúl (Atlético de Madrid), Thiago Alcântara (Bayern de Munique) e David Silva (Manchester City);





Atacantes: Diego Costa (Atlético de Madrid), Rodrigo (Valencia) e Iago Aspas (Celta).





Globo Esporte