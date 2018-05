Com domínio amplo da partida, Fortaleza bate o Goiás por 3 a 0 e dorme na ponta

O Fortaleza venceu com muita facilidade na noite deste sábado (12), na Arena Castelão. Com grande exibição, o Leão do Pici bateu o Goiás, por 3 a 0, com amplo domínio. O resultado dá a liderança provisória da Série B ao Leão. E com o apoio da torcida nas arquibancadas, o time cearense nem tomou conhecimento do adversário.





E em meio à festa pela vitória fácil, um momento emocionou bastante quem esteve no Castelão. Osvaldo foi festejado pelos colegas ao final da partida e recebeu homenagens da torcida. O atacante, que gostaria de ficar até o fim da temporada, terá que deixar o Tricolor para ir ao futebol tailandês. Ele deixou o campo chorando.





Quem é artilheiro não esquece como balançar as redes. E Gustavo fez valer o momento e aumentou sua vantagem como artilheiro do Brasil. Marcou mais um, chegando aos 19 na temporada, e ajudou a garantir a vitória tricolor sobre o Esmeraldino.





Mal Ney Franco estreou pelo Goiás e já levou para casa uma derrota categórica. Os 3 a 0 sofridos pelo time esmeraldino mostram que o técnico terá muito o que fazer para melhorar a equipe que tem em mãos.





Resultado faz com que o Fortaleza durma na liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás segue na zona de rebaixamento, em 18º.





O Fortaleza joga de novo, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, às 21h30 da sexta-feira (18), pela Série B. O Goiás joga no mesmo dia, mais cedo, às 19h15, em casa, no Serra Dourada, contra o Guarani.





O Fortaleza dominou desde os primeiros minutos. Sem mostrar dificuldades, o Leão do Pici foi dominando as ações em campo, diante de um Goiás que não conseguia quase passar do meio-campo em alguns momentos. Com isso, o primeiro gol já deveria ter saído no primeiro tempo. Mas quando a bola rolou na segunda etapa, não deu outra. Com um minuto, Ligger marcou de cabeça. Os Esmeraldinos tentaram reação, mas foram parados pela boa marcação leonina. O segundo gol veio com Gustavo, também de cabeça. No final, em boa jogada, Dodô ainda marcou o terceiro, definindo a partida.





