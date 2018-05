Com gol de Luan, Grêmio vence o Defensor por 1 a 0 e fica com 2ª melhor campanha

Não foi a partida dos sonhos. Longe disso. Porém, o que importava era conquistar os três pontos e garantir a liderança do Grupo 1 da Libertadores. E foi o que ocorreu. Na fria noite desta quarta-feira, o Grêmio ganhou do Defensor por 1 a 0 na Arena. O gol saiu com Luan. Em um jogo no qual os tricolores ficaram presos à marcação uruguaia, sem conseguir invadir a área, o camisa 7, aos 20 minutos do segundo tempo, arriscou de fora da área após passe de Léo Moura e superou Matías Rodríguez.

Quem não tomou um café, um refrigerante ou mesmo um energético sofreu. A etapa inicial de Grêmio e Defensor foi um teste para o sono. O Tricolor manteve a característica de posicionar o time no campo do adversário. Trocava passes em demasia, mas, sem encontrar espaços para furar o bloqueio, não levava perigo ao gol de Matías Rodríguez. Só Marcelo Oliveira, em uma dividida, incomodou. Enquanto isso, os uruguaios quase marcaram com Cabrera, em defesa de Marcelo Grohe





A segunda etapa não parecia ter um enredo diferente do ocorrido antes do intervalo. O Tricolor trocava passes, mas não conseguia entrar na área. Mas, quando há um ferrolho, é imperioso arriscar de fora de longe. Aos 20 minutos, Léo Moura rolou para Luan. Mesmo marcado, o atacante arriscou. E se deu bem. Matías Rodríguez até foi na bola, mas não conseguiu evitar. Atrás do placar, o Defensor saiu da intermediária defensiva. Até buscou o ataque, mas, sem qualidade, não conseguiu chegar ao gol de empate





No modorrento confronto com o Defensor, o duelo só mudou de figura aos 20 minutos do segundo tempo. Léo Moura tocou para Luan que, mesmo marcado, arriscou de fora da área. Matías Rodríguez não defendeu e viu a bola morrer no fundo das redes





Com o resultado, o Grêmio somou 14 pontos e ficou em primeiro no Grupo 1. Já o Defensor terminou em terceiro com quatro





O Grêmio espera o sorteio, que será realizado no dia 4 de junho, para conhecer o adversário nas oitavas de final. Enquanto isso, volta a concentrar as forças no Brasileirão. Neste domingo, às 19h, enfrenta o Ceará no Castelão. O Defensor está eliminado da Libertadores





