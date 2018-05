Com gol e recorde de Salah, Liverpool vence o Brighton e assegura vaga na Champions

(Foto: Getty Images)









A despedida do Liverpool do Campeonato Inglês e do Anfield em 2017/18 representou bem o restante da temporada: Salah marcou, e os Reds saíram vitoriosos. Com direito a recorde do egípcio - que marcou o 32º gol e se tornou maior artilheiro da história da Premier League em 38 rodadas -, o time comandado por Jürgen Klopp goleou o Brighton por 4 a 0, neste domingo, e assegurou uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Solanke, Lovren e Robertson também marcaram.





Agora totalmente focado na final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, no dia 26 de maio, o Liverpool assegurou uma vaga na próxima edição do torneio europeu através do Campeonato Inglês. A goleada deste domingo garantiu a quarta colocação para os Reds, que finalizaram a campanha com 75 pontos, dois a menos que o Tottenham e cinco à frente do Chelsea.





Xodó da torcida, cotado como candidato à Bola de Ouro e artilheiro do Campeonato Inglês, Salah marcou seu nome de vez na história do torneio ao balançar as redes neste domingo. O gol feito pelo egípcio foi o 32º nesta edição da Premier League - e o suficiente para colocá-lo isolado como maior artilheiro da história da competição em 38 rodadas.





Ainda precisando assegurar a vaga na Champions, Jürgen Klopp mandou a campo sua equipe titular, que mostrou que segue bem afinada. Os Reds dominaram a partida desde o começo, com o trio Salah-Firmino-Mané tendo a ajuda de Solanke. Diante de um adversário já rebaixado, o time pouco foi testado, mas deixou os torcedores animados para pegar o Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões, no dia 26, às 15h45 (de Brasília).





Globo Esporte