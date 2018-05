Com Mário Fernandes, anfitriã Rússia divulga lista de 28 nomes para a Copa

Anfitriã da Copa do Mundo, a seleção russa entrou de vez no clima do torneio ao divulgar nesta sexta-feira uma lista de 28 pré-convocados. A relação elaborada pelo técnico Stanislav Cherchesov inclui o brasileiro Mário Fernandes, naturalizado russo, e surpreende ao deixar de fora o meia Glushakov, do Spartak Moscou, que vinha sendo um dos principais nomes do time. A não-convocação do jogador foi uma opção do comandante.





Os 28 jogadores anunciados pela Federação Russa participarão do período de treinos no CT de Novogorsk, em Moscou, e na Áustria - entre os dias 18 e 31 de maio. Eles também estarão disponíveis para um amistoso contra a seleção austríaca, em Innsbruck, no dia 30 de maio. É deste grupo de 28 que sairão os 23 atletas que integrarão a lista final para a Copa do Mundo - a ser divulgada até 4 de junho.





Apenas os 23 convocados disputarão o último amistoso de preparação, diante da Turquia, em Moscou, no dia 5 de junho. Caso um destes jogadores seja cortado, o substituto deverá ser escolhido dentro de uma relação de 35 nomes enviada à Fifa - que é formada pelos 28 nomes divulgados nesta sexta, além de outros sete atletas que ficam de stand-by, sem participar do período de treinos. Entre estes sete estão o goleiro brasileiro Guilherme Marinato e Glushakov.





Protagonista do jogo de abertura da Copa do Mundo, a Rússia estreará no torneio no dia 14 de junho, diante da Arábia Saudita, em Moscou, às 12h (de Brasília). Cinco dias depois, os anfitriões pegam o Egito, em São Petersburgo, e terminam a participação na fase de grupos contra o Uruguai, no dia 25, em Samara.





Confira a lista de 28 pré-convocados:





Goleiros: Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Dzhanaev (Rubin Kazan) e Lunev (Zenit);





Defensores: Granat, Kambolov e Kudryashov (Rubin Kazan), Kutepov (Spartak Moscou), Neustädter (Fenerbahçe), Rausch (Dínamo de Moscou), Semenov (Terek Grozny), Smolnikov (Zenit) e Mário Fernandes (CSKA Moscou);





Meio-campistas: Gazinsky (Kuban Krasnodar), Golovin e Dzagoev (CSKA Moscou), Erokhin, Zhirkov e Kuziyev (Zenit), Zobnin e Samedov (Spartak Moscou), Tashaev (Dínamo de Moscou) e Cheryshev (Villarreal);





Atacantes: Dzyuba (Arsenal Tula), Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Smolov (Kuban Krasnodar), Chalov (CSKA Moscou);





Suplentes: Guilherme Marinato e Ignatiev (Lokomotiv Moscou), Kombarov e Glushakov (Spartak Moscou), Shvets (Terek Grozny), Zabolotny e Poloz (Zenit).





