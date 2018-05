Com o veterano Tim Cahill, Austrália anuncia pré-lista da Copa com 32 nomes

O técnico da seleção australiana, Bert van Marwijk, anunciou neste domingo uma pré-lista de convocados para a Copa do Mundo. São 32 jogadores, número que cairá para 26 na semana que vem. A lista final com 23 nomes será divulgada somente no dia 3 de junho. Os Socceroos são os primeiros a divulgar convocados para o Mundial.





Entre os pré-convocados, chama atenção o nome do veterano Tim Cahill. Aos 38 anos, ele é o mais conhecido do grupo e mantém vivo o sonho de disputar a Copa da Rússia. Mas o atacante ainda não está garantido, assim como os demais.





- Tive longas conversas com ele. Tim Cahill é um caso especial. Possivelmente é um dos melhores jogadores da história da Austrália. É um jogador que pode fazer a diferença. Tenho de fazer uma escolha difícil entre os atacantes, mas por isso estou aqui. Não tenho medo disso - disse o treinador.





Antes da Copa, a Austrália disputará amistosos com a República Tcheca, na Áustria, e com a Hungria, na Hungria, respectivamente nos dias 1º e 9 de junho.





Os Socceroos estão no Grupo C do Mundial e vão estrear em 16 de junho, contra a França. Depois, pegam a Dinamarca no dia 21, e o Peru no dia 26.





Veja a pré-lista de 32 nomes da Austrália para a Copa:





Goleiros: Brad Jones, Mathew Ryan, Mitchell Langerak e Danny Vukovic





Defensores: Aziz Behich, Milos Degenek, Alex Gersbach, Matthew Jurman, Fran Karacic, James Meredith, Josh Risdon, Trent Sainsbury, Aleksandar Susnjar e Bailey Wright





Meio-campistas: Joshua Brillante, Jackson Irvine, Mile Jedinak, Robbie Kruse, Massimo Luongo, Mark Milligan, Aaron Mooy, Tom Rogic e James Troisi





Atacantes: Daniel Arzani, Tim Cahill, Apostolos Giannou, Tomi Juric, Mathew Leckie, Jamie MacLaren, Andrew Nabbout, Dimi Petratos e Nikita Rukavytsya





Globo Esporte