Com suspeita de deslocamento no ombro, Salah fará exames para diagnosticar lesão

Com suspeita de que esteja com o ombro deslocado, o atacante Mohamed Salah fará exames ainda neste sábado para saber a gravidade de sua lesão. O perfil oficial do Twitter da seleção egípcia informou que o médico da equipe, Mohammed Abu El-Ela, entrou em contato com o departamento médico do Liverpool para ter informações sobre o estado do jogador.





– O médico Mohammed Abu El-Ela, da seleção egípcio, disse que, baseado no contato por telefone com o departamento médico do Liverpool, Mohamed Salah tem uma lesão no ombro e acrescentou que um raio-x será feito neste sábado para saber o local e determinar a extensão, o tratamento apropriado e o tempo de retorno que levará – informou a seleção egípcia, seguido de uma mensagem pedindo para que o jogador “fique bem logo”.





Salah se lesionou aos 24 minutos da primeira etapa do duelo em Kiev, ao disputar bola com Sergio Ramos. Ele foi derrubado pelo zagueiro espanhol. O egípcio caiu sobre o ombro no gramado e se lesionou. Ele tentou seguir no jogo, mas não conseguiu. Foi substituído por Lallana aos 30 minutos.





O atacante deixou o gramado do Estádio Olímpico de Kiev aos prantos. Foi consolado pelos companheiros, pelo técnico Jurgen Klopp e pelos adversários. Mas não segurou as lágrimas.





O Liverpool perdeu para o Real Madrid por 3 a 1 na final em Kiev, e o time merengue conquistou sua 13ª Liga dos Campeões da Europa. O Egito está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Rússia, Arábia Saudita e Uruguai. A estreia dos egípcios no Mundial será contra no dia 15 de junho, contra os uruguaios.





