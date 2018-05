Comercial goleia o Brasilis por 5 a 1 e alcança liderança do Grupo 3 da Segundona

(Foto: Rafael Alves/Divulgação)









O Comercial alcançou a liderança do Grupo 3 da Segunda Divisão do campeonato Paulista pela primeira vez, neste domingo pela manhã, ao golear o Brasilis por 5 a 1 e superar no saldo de gols o Itapirense, que empatou com o XV de Jaú em 1 a 1, e agora é vice-líder.





O Bafo chegou aos 14 pontos, com 12 gols marcados, mesmo número que o rival, mas com dois sofridos, contra três do segundo colocado. Os atacantes Gleyson e Vitor marcaram duas vezes e Matheus China fez o quinto gol. Zanetti descontou para o Brasilis.





Agora, o time do técnico Pinho volta a campo no próximo domingo, às 10h, contra o lanterna São-carlense, em São Carlos. Já o Brasilis recebe o XV de Jaú, que ainda briga por uma vaga na segunda fase da competição.





O Jogo





Mas a goleada não se desenhou tão tranquila para o Bafo como o placar indica. Em dia de festa, com prêmios sorteados para as mães que não pagaram para entrar no Palma Travassos, o Leão fez o primeiro logo aos 17 minutos.





Gleyson só cutucou após linda jogada de Matheus China, que driblou dois, avançou pelo lado direito da área e tocou para trás. O que parecia festa virou preocupação em uma jogada tão esquisita quanto desastrada.





Aos 31 minutos, em cobrança de falta para o Brasilis, o goleiro Geílson saiu mal, o zagueiro Washington, que havia entrado no lugar de Gut, machucado, chutou prensado e a bola sobrou para Zanetti. O atacante do Brasilis chutou de primeira e empatou.





Mas a apreensão durou só nove minutos, quando Cesinha limpou o lance pela esquerda e cruzou para a área, onde Vitor, que substituiu Michel Rener, negociado para o futebol coreano, cabeceou no ângulo.





Leão mata jogo na segunda etapa





O Bafo voltou implacável no segundo tempo. Vitor ampliou a fatura com um cabeceio forte, no alto, aos 14 minutos. A partida ficou ainda mais fácil com a expulsão de Pedro, zagueiro do Brasilis que levou o segundo cartão amarelo aos 16 minutos.





Com Vitor fora do time para a entrada de Zé Andrade, revelação da Copinha, o time ficou ainda mais veloz. O jovem atleta driblou dois zagueiros do Brasilis e, na hora de cruzar para Matheus China, livre na área, foi derrubado pelo goleiro. China pegou a bola e converteu seu primeiro gol na competição.





Apesar da festa, ainda faltava mais um gol para o Comercial tomar a ponta do Itapirense. E ele veio com Gleyson, que recebeu passe de China e só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro Lucas. Gol da liderança.





- Importante o time fazendo bastante gols, para que possa assumir a liderança. A equipe está focada desde o início, espero continuar assim para que possa conquistar o acesso o mais rápido possível – disse Gleyson.





Globo Esporte