Confira as listas dos convocados para a Copa do Mundo 2018

As 32 seleções têm até 14 de maio para enviarem à Fifa uma lista provisória de 35 jogadores. A relação final com os 23 inscritos na Copa do Mundo de 2018 será fechada no dia 4 de junho. Depois disso, é possível substituir alguém apenas por lesão até 24 horas antes do primeiro jogo no torneio.





AUSTRÁLIA





Pré-lista de 32 jogadores





Goleiros: Brad Jones, Mathew Ryan, Mitchell Langerak e Danny Vukovic





Defensores: Aziz Behich, Milos Degenek, Alex Gersbach, Matthew Jurman, Fran Karacic, James Meredith, Josh Risdon, Trent Sainsbury, Aleksandar Susnjar e Bailey Wright





Meio-campistas: Joshua Brillante, Jackson Irvine, Mile Jedinak, Robbie Kruse, Massimo Luongo, Mark Milligan, Aaron Mooy, Tom Rogic e James Troisi





Atacantes: Daniel Arzani, Tim Cahill, Apostolos Giannou, Tomi Juric, Mathew Leckie, Jamie MacLaren, Andrew Nabbout, Dimi Petratos e Nikita Rukavytsya





COREIA DO SUL





Pré-lista com 28 jogadores





Goleiros: KIm Seung-gyu (Vissel Kobe-JAP), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka-JAP), Cho Hyun-woo (Daegu FC-COR)





Defensores: Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande-CHI), Jang Hyun-soo (FC Tokyo-JAP), Jeong Seung-hyeon (Sagan Tosu-JAP), Yun Young-sun (Seongnam FC-COR), Kwon Kyung-won (Tianjin Quanjian-CHI), Oh Ban-seok (Jeju United-COR), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai-COR), Kim Min-woo (Suwon Bluewings-COR), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai-COR), Hong Chul (Suwon Bluewings-COR), Go Yo-han (FC Seoul-COR), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai-COR)





Meio-campistas: Lee Seung-woo (Hellas Verona-ITA), Ki Sung-yueng (Swansea-GAL), Jung Woo-young (Vissel Kobe-JAP), Kwon Chang-hoon (Dijon-FRA), Ju Se-jong (FC Seoul-COR), Koo Ja-cheol (Augsburg-ALE), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai-COR), Moon Seon-min (Allsvenskan-SUE), Lee Chung-yong (Crystal Palace-ING)





Atacantes: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai-COR), Son Heung-min (Tottenham-ING), Hwang Hee-chan (RB Salzburg-AUS) and Lee Keun-ho (Gangwon FC)





CROÁCIA





Pré-lista com 32 jogadores





Goleiros: Subasic (Monaco), Kalinic (Gent), Livakovic (Dínamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk-CRO);





Defensores: Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou), Vida (Besiktas), Strinić (Sampdoria), Lovren (Liverpool), Vrsaljko (Atletico de Madrid), Pivarić (Dynamo Kiev), Jedvaj (Bayer Leverkusen), Mitrovic (Brugge), Borna Barisic (Osijek-CRO), Zoran Nizic (Hajduk-CRO), Caleta-Car (RB Salzburg), Borna Sosa (Dínamo Zagreb);





Meio-campistas: Modric e Kovacic (Real Madrid), Rakitic (Barcelona), Badelj (Fiorentina), Brozović (Internazionale), Marko Horn (Napoli), Pasalic (Spartak Moscou), Filip Bradaric (Rijeka-CRO);





Atacantes: Mandzukic (Juventus), Perisic (Internazionale), Kalinic (Milan), Kramaric (Hoffenheim), Pjaca (Schalke), Rebic (Eintracht Frankfurt), Duje Cop (Standard Liège) e Ivan Santini (Caen).





EGITO





Pré-lista com 29 jogadores





Goleiros: Essam El-Hadary (Taawoun-ARA), Mohamed El-Shennawi (Al Ahly-EGI), Sherif Ekramy (Al Ahly-EGI) e Mohamed Awaad (Ismaily-EGI).





Defensores: Ahmed Fathi (Al Ahly-EGI), Ahmed Elmohamady (Aston Villa-ING), Omar Gaber (Los Angeles FC-EUA), Mohamed Abdel-Shafi (Al Fateh-ARA), Saad Samir (Al Ahly-EGI), Ahmed Hegazi (West Bromwich-ING), Ali Gabr (West Bromwich-ING), Ayman Ashraf (Al Ahly-EGI), Karim Hafiz (Lens-FRA), Amro Tarek (Orlando City-EUA) e Mahmoud Hamdy (Zamalek-EGI).





Meio-campistas: Shikabala (Al Raed-ARA), Abdallah El-Said (KuPS-FIN), Mohamed Elneny (Arsenal-ING), Tarek Hamed (Zamalek-EGI), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah-ARA), Mahmoud Hassan (Kasimpasa-TUR), Ramadan Sobhi (Stoke City-ING), Sam Morsy (Wigan-ING), Amr Warda (Atromitos-GRE) e Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek-EGI).





Atacantes: Mohamed Salah (Liverpool-EGI), Marwan Mohsen (Al Ahly), Ahmed Koka (Sporting Braga-POR) e Ahmed Gomaa (Masry-EGI)





ISLÂNDIA





Lista dos 23 convocados





Goleiros: Hannes Pór Halldórsson (Randers - Dinamarca), Frederik Schram (Roskilde - Dinamarca) e Rúnar Alex Rúnarsson (Nordsjaelland - Dinamarca);





Defensores: Ari Freyr Skúlason (Lokeren - Bélgica), Hördur B. Magnússon (Bristol City), Hólmar Örn Eyjólfsson (Levski Sofia - Bulgária), Kári Árnason (Aerdeen - Escócia), Sverrir Ingi Ingason (Rostov - Rússia), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Samúel K. Fridjónsson (Valerenga - Noruega) e Birkir Már Saevarsson (Valur - Islândia);





Meias: Jóhann Berg Gudmundsson (Burnley), Arnór Ingvi Traustason (Mälmo - Suécia), Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City), Ólafur Ingi Skúlason (Karabukspor - Turquia), Gylfi Sigurdsson (Everton), Emil Hallfredsson (Udinese) e Birkir Bjarnason (Aston Villa);





Atacantes: Rúrik Gíslason (Sandhausen - Alemanha), Björn B. Sigurdarson (Rostov), Albert Gudmundsson (PSV), Alfred Finnbogason (Augsburg) e Jón Dadi Bödvarsson (Reading).





POLÔNIA





Pré-lista com 35 jogadores





Goleiros: Bialkowski (Ipswich Town - Inglaterra), Fabianski (Swansea), Skorupski (Roma) e Szczesny (Juventus);





Defensores: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Glik (Monaco), Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Kaminski (Stuttgart), Kedziora (Dínamo de Kiev), Pazdan (Legia Varsóvia) e Piszczek (Borussia Dortmund);





Meio-campistas: Blaszczykowski (Kuba) (Wolfsburg), Dawidowicz (Palermo), Frankowski (Jagiellonia Bialystok - Polônia), Goralski (Ludogorets), Grosicki (Hull City), Kadzior (Gornik Zabrze - Polônia), Krychowiak (West Bromwich), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze - Polônia), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan - Polônia), Maczynski (Legia Varsóvia), Pesko (Lechia Gdansk), Rybus (Lokomotiv Moscou), Szymanski (Legia Varsóvia), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Gornik Zabrze - Polônia);





Atacantes: Kownacki (Sampdoria), Lewandowski (Bayern de Munique), Milik (Napoli), Piatek (Nieciecza - Polônia), Teodorczyk (Anderlecht) e Wilczek (Brondby - Dinamarca).





RÚSSIA





Pré-lista com 28 jogadores





Goleiros: Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Dzhanaev (Rubin Kazan) e Lunev (Zenit);





Defensores: Granat, Kambolov e Kudryashov (Rubin Kazan), Kutepov (Spartak Moscou), Neustädter (Fenerbahçe), Rausch (Dínamo de Moscou), Semenov (Terek Grozny), Smolnikov (Zenit) e Mário Fernandes (CSKA Moscou);





Meio-campistas: Gazinsky (Kuban Krasnodar), Golovin e Dzagoev (CSKA Moscou), Erokhin, Zhirkov e Kuziyev (Zenit), Zobnin e Samedov (Spartak Moscou), Tashaev (Dínamo de Moscou) e Cheryshev (Villarreal);





Atacantes: Dzyuba (Arsenal Tula), Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Smolov (Kuban Krasnodar), Chalov (CSKA Moscou);





Suplentes: Guilherme Marinato e Ignatiev (Lokomotiv Moscou), Kombarov e Glushakov (Spartak Moscou), Shvets (Terek Grozny), Zabolotny e Poloz (Zenit).





IRÃ





Pré-lista com 35 jogadores





Goleiros: Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan) e Amir Abedzadeh (Marítimo);





Defensores: Ramin Rezaeian (Oostende), Voria Ghafouri, Seyed Majid Hosseini e Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC), Seyed Jalal Hosseini e Mohammad Ansari (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Sadd), Pejman Montazeri e Omid Nourafkan (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Saeid Aghaei (Sepahan);





Meio-campistas: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Massoud Shojaei (AEK Atenas), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Östersund), Mahdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos), Ali Karimi (Sepahan), Soroush Rafiei (Al-Khor), Ali Gholizadeh (Saipa) e Vahid Amiri (Persepolis);





Atacantes: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Karim Ansarifard (Olympiacos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen) e Kaveh Rezaei (Charleroi).





DINAMARCA





Pré-lista com 35 atletas





Goleiros: Schmeichel (Leicester), Ronnow (Brondby), Lössl (Huddersfield Town) e Jesper Hansen (Midtjland);





Defensores: Kjaer (Sevilla), Bjelland (Brentford), Zanka Jorgensen (Huddersfield Town), Christensen (Chelsea), Larsen (Udinese), Durmisi (Betis), Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Boilesen e Ankersen (Copenhague), Dalsgaard (Brentford) e Knudsen (Ipswich);





Meio-campistas: Eriksen (Tottenham), Delaney (Werder Bremen), Kvist (Copenhague), Schöne (Ajax), Lerager (Bordeaux), Jensen (Rosenborg), Hojbjerg (Southampton), Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña), Wass (Celta de Vigo) e Jensen (Nordsjaelland);





Atacantes: Jorgensen (Feyenoord), Cornelius (Atalanta), Bendtner (Rosenborg), Sisto (Celta de Vigo), Fischer e Skov (Copenhague), Leipzig (Poulsen), Braithwaite (Bordeaux), Dolberg (Ajax) e Zohore (Cardiff City).





Globo Esporte