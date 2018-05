Criado por gaúcho, Grêmio ganha versão em liga semiprofissional dos EUA

Os gremistas já podem dizer que têm um time de futebol para torcer nos Estados Unidos. A liga semiprofissional United Premier Soccer League (UPSL) – equivalente a 4ª divisão – anunciou nesta semana a chegada do Gremio Football Club San Diego.





Criado pelo gaúcho André Kunz Sana, de 37anos, o Gremio FC San Diego atuará pela Conferência Oeste da competição. Levará as cores do Tricolor gaúcho e iniciará oficialmente nesta temporada ainda.





– Temos o prazer de receber o Gremio FC na UPSL. O proprietário André Kunz Sana está presente no cenário do futebol internacional. Estamos ansiosos para trabalhar com o Sr. Sana e desejar a ele e ao Gremio FC todo o sucesso – afirma o comissário da UPSL, Yan Skwara, por meio do site da entidade.





Natural de Porto Alegre, André Sana vibrou com o feito. Para obter sucesso na liga, prometeu se inspirar no modelo sul-americano do Grêmio.





– Vamos construir este clube desde o início com uma equipe sólida que possa competir. A razão pela qual estamos fazendo isso é porque há muitos clubes no Estados Unidos fazendo futebol da forma errada. Queremos construir isso baseado no modelo sul-americano, no estilo brasileiro – conta Sana.





Ex-jogador, Sana atuou na base do São José e em times da Espanha. Reside há quatro anos nos Estados Unidos. A equipe anunciará em breve a programação dos próximos jogos e de testes para elenco.





Globo Esporte