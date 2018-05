Cristiano Ronaldo encabeça pré-lista de Portugal com brasileiro Ronny Lopes

Já temos alguma ideia de quem, ao lado de Cristiano Ronaldo, fará parte da seleção portuguesa que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia. Nesta segunda-feira, a federação de futebol do país divulgou a pré-lista enviada à Fifa com o nome de 35 jogadores, entre eles Rúben Dias (do Benfica) e o brasileiro naturalizado português Ronny Lopes (do Monaco).





De acordo com a entidade, a lista definitiva com os 23 escolhidos pelo técnico Fernando Santos se tornará pública na próxima quinta-feira, na Cidade do Futebol.





O principal desfalque da seleção portuguesa já era conhecido: o meia Danilo Pereira, do Porto, sofreu uma lesão na perna esquerda em abril. Ele passou por uma cirurgia e não se recuperará a tempo. Fábio Coentrão, lateral-esquerdo do Sporting, revelou que pediu ao técnico para não ser convocado, por achar que, depois de uma temporada cansativa, não se encontra em condições de ajudar.





Portugal está no Grupo B da Copa do Mundo ao lado de Espanha, Marrocos e Irã. A estreia no Mundial será contra a seleção espanhola no dia 15 de junho, no Estádio Olímpico de Sochi.





Confira a lista:





GOLEIROS





Anthony Lopes (Lyon)

Beto (Goztepe)

Rui Patrício (Sporting)





DEFENSORES





Antunes (Getafe)

Bruno Alves (Rangers)

Cédric Soares (Southampton)

João Cancelo (Inter de Milão)

José Fonte (Dalian Yifang)

Luís Neto (Fenerbahçe)

Mário Rui (Nápoles)

Nélson Semedo (Barcelona)

Pepe (Besiktas)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Ricardo Pereira (FC Porto)

Rolando (Olympique de Marselha)

Rúben Dias (Benfica)





MEIO-CAMPISTAS





Adrien Silva (Leicester)

André Gomes (Barcelona)

Bruno Fernandes (Sporting)

João Mário (West Ham)

João Moutinho (Monaco)

Manuel Fernandes (Lokomotiv de Moscou)

Rúben Neves (Wolverhampton)

Sérgio Oliveira (FC Porto)

William Carvalho (Sporting)





ATACANTES





André Silva (Milan)

Bernardo Silva (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Éder (Lokomotiv de Moscou)

Gelson Martins (Sporting)

Gonçalo Guedes (Valencia)

Nani (Lazio)

Paulinho (SC Braga)

Ricardo Quaresma (Besiktas)

Ronny Lopes (Monaco)





Globo Esporte