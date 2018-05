Croácia corta oito e divulga lista com 24 jogadores para a Copa do Mundo; confira

No caminho de Argentina, Nigéria e Islândia no Grupo D da Copa do Mundo, a Croácia tem definidos os 24 jogadores que vão iniciar a preparação para a Copa do Mundo da Rússia. A federação croata cortou oito jogadores da pré-lista e divulgou, nesta segunda-feira, a relação quase definitiva - ainda haverá mais um corte.





Foram retirados da lista o goleiro Karlo Letica (Hajduk-CRO); os zagueiros Borna Barisic (Osijek-CRO), Zoran Nizic (Hajduk-CRO); o lateral-esquerdo Borna Sosa (Dínamo Zagreb); o volante Mario Pasalic (Spartak Moscou); o meia Marko Rog (Napoli); e os atacantes Duje Cop (Standard Liège) e Ivan Santini (Caen).





Entre os que ficam, nomes bem conhecidos mundo afora como Modric e Kovacic, ambos do Real Madrid; Perisic (da Inter de Milão) e Mandzukic (da Juventus). Herói do título do Frankfurt na Copa da Alemanha no último sábado, com dois gols marcados na vitória sobre o Bayern de Munique, o atacante Rebic também está na lista.





Confira quem são os 24 convocados:





Goleiros: Subasic (Monaco), Kalinic (Gent), Livakovic (Dínamo Zagreb);





Defensores: Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou), Vida (Besiktas), Strinić (Sampdoria), Lovren (Liverpool), Vrsaljko (Atletico de Madrid), Pivarić (Dynamo Kiev), Jedvaj (Bayer Leverkusen), Mitrovic (Brugge), Caleta-Car (RB Salzburg);





Meias: Modric e Kovacic (Real Madrid), Rakitic (Barcelona), Badelj (Fiorentina), Brozović (Internazionale), Filip Bradaric (Rijeka-CRO);





Atacantes: Mandzukic (Juventus), Perisic (Internazionale), Kalinic (Milan), Kramaric (Hoffenheim), Pjaca (Schalke), Rebic (Eintracht Frankfurt)





Globo Esporte