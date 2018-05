Decoração com temática esportiva: dê um upgrade em sua casa

O brasileiro é apaixonado por futebol. Quando seu time de coração entra em campo, nada mais interessa. Os olhos ficam completamente vidrados em frente a televisão e, enquanto jogo não acaba, nada mais interessa para o torcedor.

Apesar dos jogos só acontecerem duas vezes por semana, fã que é fã de verdade não abandona seu time nem nas horas vagas. Mas e como demonstrar todo amor que sente pelo seu clube do coração?





Muito torcedores querem mostrar tanto sua adoração, que não importa se é em um sobrado ou qualquer outro lugar do mundo, é preciso estar estampado seu amor pelo time. Não importa se o time seja de futebol, basquete, vôlei, ou qualquer outro esporte coletivo. Tem também os apaixonados por esportes radicais, como salto, surfe, skate e tantos outros.





A paixão é indiferente ao esporte, o que o vale é o sentimento de amor que o fã sente pelo seu esporte e clube do coração. Quando entramos na casa de um amante do surf, logo encontramos pelas paredes quadros de ondas sonhadas ou surfadas ao longo do mundo, além é claro de um complemento, de acordo com as características do morador da casa.





Mas já experimentou entrar na casa de um flamenguista fanático? É bandeira, camisa, ingresso, foto, tudo detalhadamente exposto pelas paredes da sala, quarto ou qualquer outro cômodo do imóvel.





Como deixar minha casa mais personalizada?





A casa tem a missão de ser o local mais seguro e tranquilo na vida das pessoas. Por este motivo, ao procurar em um classificados online de imóveis um local para morar, a pessoa quer que seja na localização que mais agrada, do tamanho que atende suas necessidades, tudo para atender ao seu gosto.





Mas quando as chaves já estão na mão, começa uma nova fase, a decoração de todos os ambientes. É escolher do piso ao teto, tudo de acordo com o gosto do cliente. E quando o proprietário da casa é fanático por esportes? Como fazer uma decoração que agrada a todos que conviverão naquele ambiente?





A resposta sempre é fazer a decoração de acordo com o gosto pessoal, mas algumas dicas podem ajudar a projetar cada ambiente da maneira mais funcional e interessante.





3 dicas para decoração esportiva





1. A decoração esportiva pode ser o reflexo da personalidade do dono da casa. Mas cuidado para não encher os cômodos de equipamentos esportivos sem seguir uma linha. Se gosta de surfe, não precisa colocar uma prancha em cada cômodo, mas pode ter uma bela prancha como decoração da parede na sala. Bom senso também é fundamental na decoração.





2. Use papéis de parede temáticos que podem ajudar a ser um bom pano de fundo para a decoração. Coloque sobre mesas e bancadas acessórios menores que refletem o esporte que mais lhe agrada. Por exemplo, gosta de patinação, então coloque luvas de proteção sobre a mesa.





3. Use sobreposição de cores que mais lhe agradam e que refletem seu esporte favorito como pano de fundo dos equipamentos ou peças que irá expor na sua sala, quarto ou escritório. Em ano de Copa do Mundo, vale uma decoração especial!





Para os amantes do futebol, o ano de Copa do Mundo não pode ser passado em branco. Uma decoração especial para acompanhar os jogos da seleção brasileira e das demais que te agradam, podem ser iniciadas bem antes da competição começar.





Muito moradores de casas em condomínio fechado ou em apartamentos se reúnem nos ambientes comuns para assistir aos jogos da copa. Em clima da seleção canarinho, as cores das paredes podem ser em tons de amarelo e verde, além da decoração usar alguns temas relacionados com bolas de futebol. Reaproveite as camisetas antigas das da seleção para fazer de quadros pendurados na sala de estar, normalmente elas são consideradas relíquias no mercado. Você pode colocar almofadas em formato de bolas de futebol ou com estampas ligadas ao esporte.





Você não precisa deixar seu time do coração de lado, ele pode ter um cantinho guardado em qualquer dos cômodos. Se o jogador da seleção atuar no seu time, isso é mais um motivo para que a camisa dele se torne um objeto de decoração. Na hora de receber os amigos, não esqueça de colocar sobre a mesa de centro livros, fotografias e até o álbum de figurinhas da Copa do Mundo.





6 dicas para decoração da casa de um apaixonado por futebol





Um apaixonado por futebol coleciona tudo que esteja relacionado ao seu time. Na hora de montar a sua decoração, objetos para ficar em exposição não serão um problema para compor seu ambiente.

Separamos algumas dicas interessantes para você montar sua casa de acordo com o seu time favorito:





1. Use álbuns ou livros de fotos na mesa de centro





Todas aquelas fotos que você mesmo tirou ou coleção de recortes de jornais dos títulos que seu time ganhou podem compor um álbum interessante com as recordações da trajetória do seu clube do coração.





2. Autógrafos





Camisetas, fotos, papéis. Tudo que você tiver autografado pelos jogadores do seu time pode ganhar uma moldura moderna e compor a decoração das paredes da sua casa.





3. Arte





Se você gosta de arte, pode adquirir quadros com pinturas de seus jogadores prediletos ou de momentos marcantes do seu clube desenhados em telas ou qualquer outro tipo de material.





4. Tapetes





Usando a criatividade você pode comprar o tapete da entrada ou até mesmo da sala com o brasão do seu time ou com o formato de um campo de futebol. O tapete deve combinar com o resto dos móveis da casa.





5. Papel de parede





Nesse quesito você tem duas opções interessantes:





• Comprar papéis de parede temático que remetam ao futebol ou ao seu time do coração;





• Fazer uma colagem na parede com recorte de jornais e revistas sobre a atuação do seu time, com foto dos seus jogadores prediletos, entre outras informações.





6. Miniaturas





Você pode usar a miniatura dos seus jogadores prediletos para decorar o ambiente.





Gostou deste artigo com dicas sobre como fazer uma decoração esportiva interessante para sua casa? Então compartilhe esse post com os seus amigos através das suas redes sociais.